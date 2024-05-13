全球慈濟日 「三節合一」為眾生祈福

慈濟舉辦佛誕節‧母親節‧全球慈濟日。(記者鄭怡嫣╱攝影)

佛教慈濟基金會美國紐約分會12日在法拉盛 邦恩公園(Bowne Playground)舉辦「佛誕節‧母親節 ‧全球慈濟日」三節合一聯合慶典，藉獻燈、獻花香、獻香湯等體現浴佛的內涵，同時感謝天下的母親和眾生恩，祈求世界變得更好。

慈濟介紹，1996年，慈濟30周年慶時，證嚴法師將母親節訂定為「全球慈濟日」，自2000年開始，全球慈濟人會在這一天舉行「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一的全球浴佛活動，讓全球不同種族、不同宗教的十方大德同沐「佛恩、親恩、眾生恩」，而在各社區舉辦的浴佛活動，也會結合孝親活動，關懷家中長者，體會父母日常生活中的辛勞，並藉由莊嚴的浴佛典禮，不分宗教、種族，啟發人人心中善念，知恩報恩，利益群生。

12日當天，約有300民眾參與了佛誕節的活動，浴佛大典後，則設有各式素食便當義賣、急難救助科技展、環保示範、手語演繹、兒童合唱及短劇、親子 趣味競賽等環節。

現場還設有隔屏展示，為台灣花蓮7.2級強震後、慈濟基金會為災民設計的新式帳篷，其中包括可折疊的簡易床及桌椅，為一家庭災戶提供更隱私與安全的空間。此外，慈濟還聯合亞美醫師協會(CAIPA)，為民眾免費發放用回收的礦泉水瓶製作的高科技太陽眼鏡，繼續倡導環保。

慈濟少年班主任周芳苑表示，此次也有50來位13歲至18歲的慈少班青少年，為民眾演繹佛陀的故事，藉由三個佛經故事，來呈現佛陀對於弟子的教誨。而表演後的親子遊行，則將佛禮與遊戲結合，向更多民眾講述佛陀所講的「六度萬行」，例如六度中的「布施」，則將遊戲設計成看看哪位參賽者給予得最多，讓社區民眾感受一場特別的佛誕節兼母親節的活動。