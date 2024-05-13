布碌崙亞裔社區中心慶母親節 辦旗袍秀

布碌崙亞裔社區中心日前在8大道舉辦母親節慶祝活動。(記者顏潔恩╱攝影)

在今年母親節 到來前夕，布碌崙(布魯克林)亞裔 社區中心的精英女性俱樂部日前在8大道 舉辦「關愛社區媽媽」母親節慶祝活動，超過30名為人母的婦女參與，他們換上旗袍走秀，並聚在一起做手工、吹蛋糕，享受這個屬於他們的節日。

當日活動在8大道中心舉行，主辦方準備茶點、蛋糕招呼眾人，由一名小朋友演唱兒歌「我的好媽媽」開場，令現場氣氛倍感溫馨；在主辦方的鼓勵下，當日有十多名媽媽特意打扮一番、穿上旗袍走秀，一些孩子們則朗誦寫給媽媽的詩歌，感謝其為家庭作出的犧牲。在最後的活動中，母親們還圍在一起裝飾古風團扇，度過開心的夜晚。

ACC創始人林寶珍(Sabrina Lin)，也是三個孩子的媽媽，她強調母親在一個家庭中扮演著重要、且都是付出的角色，很少收到關愛，他們平時也很勞碌，不怎麼打扮自己；因此在首次推出的母親節活動中，也是為了響應亞太裔傳統月，故以旗袍走秀設為活動亮點。

她很欣慰看見很多媽媽們穿上旗袍、化上美麗的妝容，展示中華古典之美和自身的母性光輝；為犒勞勞苦功高的母親們，主辦方當日也送出夏日棉被、鮮花，祝福他們度過一個快樂的母親節。