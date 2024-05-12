19日亞裔傳統月遊行 籲踴躍參加

美國繁榮華埠總會19日舉辦亞太裔傳統文化大遊行。(記者顏潔恩╱攝影)

美國繁榮華埠總會11日在布碌崙(布魯克林)召開記者會，宣布在曼哈頓 中城舉行的「第三屆紐約亞太裔傳統文化大遊行」將在19日(周日)登場，旨在慶祝亞太裔傳統月，並借紐約市街道為場地，將中華文化推廣給各族裔認識和了解，呼籲民眾踴躍參加。

繁榮華埠總會總監田士鋭表示，遊行活動是向美國主流推廣中華文化的最佳途徑之一；鑑於安全因素，要在曼哈頓中城預定場地辦活動很不容易，而此次是經過很多的努力才爭取而來，希望大眾帶上親朋好友前往觀賞，彰顯亞裔 力量。

他提到，當日紐約市長亞當斯(Eric Adams)、諸多亞太裔和支持華人 社區的民選官員會參與遊行，知名華裔刑事鑑識專家李昌鈺，也會和眾人見面；田士銳也歡迎民眾介紹在各領域中作出傑出貢獻的華人代表，未來將樂意邀請他們參加社區活動，用他們的故事來激勵更多人。

中國駐紐約總領館領僑處主任潘焱、領事劉兵，州參議員曲怡文、州眾議員鄭永佳、以及數十個來自華人社區和亞裔團體的代表，出席當天的記者會。

曲怡文表示，儘管華裔在美國的人口愈來愈多，且在各領域嶄露頭角，卻在政治方面的認可度還不夠高；她指亞裔文化需在主流層面上更大力推廣，讓其他族裔意識到華人對美國社會作出的貢獻，不應再被當作外來人。

遊行時間定於19日(周日)下午1時舉行，地點是曼哈頓第六大道44街至55街路段，主辦方歡迎亞太裔組織、文藝團體等組隊報名，也歡迎提供贊助，可撥電(917) 660-2402或電郵至[email protected]。