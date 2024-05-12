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法拉盛圖書館 展華工建設鐵路史

記者劉梓祁、尤昱程╱紐約報導
法拉盛圖書館舉辦華工建設鐵路歷史展覽。(記者劉梓祁╱攝影)
法拉盛圖書館舉辦華工建設鐵路歷史展覽。(記者劉梓祁╱攝影)

為慶祝亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month)並強調華人在歷史中的突出貢獻，亞太公共事務聯盟(AAPAPA)聯合法拉盛公共圖書館，於11日舉行「華工鋪建橫貫美國鐵路歷史」圖片展開幕式，以向「華工的辛勞、勤奮和對社會發展的貢獻」表達敬意，讓新一代認識多元文化的重要性。

據公共事務聯盟介紹，活動通過一系列黑白照片和歷史紀錄，記錄了19世紀中葉華工如何在艱苦的環境中勞作，對美國鐵路建設作出了「不可磨滅的貢獻」。

該聯盟表示，從1863年到1869年，數以千計的中國勞工在危險、艱苦的工作環境下，以驚人的速度幫助國家建造了第一條橫貫東西兩岸的鐵路，深刻影響了運輸與貿易業。

亞太公共事務聯盟紐約分會主席王曉薇表示，這次展覽不僅是對華工不屈不撓的精神和重大貢獻的一種認可，同時也是對他們面對的種族歧視和苛刻待遇的一種回顧。她說，希望通過這些真實的影像和故事，繼續鼓勵社區對平等權利和社會正義的討論。

歷史紀錄顯示，被稱為「太平洋鐵路」的橫貫線路，其建設過程中多達90%工人為華裔，高峰時期數量多達1萬至1萬5000人，總計有2萬名華工曾經投入工程。在此群體中，有約25%華工負責鋪設鐵路，其餘則完成鍛造、木工、石工、測量等任務。由於建設條件艱苦但缺乏工傷紀錄，有估計指殉職華工可達千人。

法拉盛圖書館館長曾陽表示，此次展覽約有60張圖片，每一張圖片皆附有詳細的歷史資料，整個就像一套珍貴的歷史教材。

展出照片中，有來自已故攝影師李揚國(Corky Lee)等華人藝術家的作品。此外，聯盟紐約分會還向張嶼麗和黃雪莉頒發「社區影響力獎」，和向曾陽頒發「公共服務獎」。

同時到場的還有皇后區公共圖書館執行長沃爾科特(Dennis Walcott)、國會議員孟昭文(Grace Meng)和州參議員劉醇逸(John Liu)等人。該免費展覽於5月份於圖書館1樓展出，只要是圖書館開放時間都能參觀。

華工建設鐵路歷史展覽。(記者劉梓祁╱攝影)
華工建設鐵路歷史展覽。(記者劉梓祁╱攝影)

圖書館 法拉盛 華人

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