黃敏儀發放奶粉 準媽媽也受惠

聯合亞美聯盟發展部主任Kate Mooney(左)和市議員黃敏儀(右)給從布朗士趕來的奶爸發放奶粉和尿布。(記者高雲兒╱攝影)

為慶祝母親節 的到來，市議員黃敏儀於近日在皇后區法拉盛舉辦免費贈送奶粉、尿布以及嬰兒濕巾的活動；前來領取物資的家長表示，該活動能夠幫助他們緩解在高物價下養育嬰兒的壓力。

本次的300罐奶粉由公益組織聯合亞美聯盟(UA3)近和紐約市 議會議長歐德思(Adrienne Adams)提供，適合6到12個月的嬰兒。除了奶粉，非營利機構Met Council還提供近50箱不同尺寸的尿布和嬰兒濕巾。

懷孕五個月的26歲準媽媽Dominique Brown，特地從皇后村趕來，給她未出世的孩子領取奶粉、尿布以及紙巾，她表示，這些物品將在一定程度緩解她的經濟壓力；「很多人告訴我，你需要很多尿布和嬰兒食物，而它們都很貴，所以一旦有機會領取這些物品，我都會盡量多拿。」還有一位奶爸從布朗士 趕來，為他剛出生沒多久的孩子領取奶粉。

市議員黃敏儀表示，撫養孩子並不容易，尤其在當今的高物價社會，奶粉和尿布的費用對許多家庭來說更是重大負擔，所以也希望借由母親節的機會，為社區的新手媽媽提供小小的幫助。

非營利組織UA3的發展部主任Kate Mooney說，由於高物價和近年發生的奶粉短缺，UA3開始向全市各地區捐贈奶粉，「而這個月是亞裔傳統月，又加上是母親節，所以我們選擇和市議員黃敏儀還有李琳達一起合作，希望可以幫助到社區有寶寶的家庭，因為寶寶很脆弱，新生媽媽也很脆弱。」