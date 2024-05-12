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華埠慶祝母親節 健康講座獎品豐

記者許君達╱紐約報導
5月12日母親節，華埠將會舉辦女性健康主題講座和社區服務大會。(記者許君達／攝影)
5月12日母親節，華埠將會舉辦女性健康主題講座和社區服務大會。(記者許君達／攝影)

5月12日(周日)母親節當日，曼哈頓華埠的科西街(Forsyth St.)三角地將舉行以關愛女性健康為主題的母親節特別活動。屆時將有健康講座、醫療檢測及諮詢，還有免費的全家福拍攝服務。此外，主辦方還會提供大量禮物以供參與者抽獎。

活動由紐約東華協會、華埠內科專家金物華醫師及其團隊以及順源西藥房聯合主辦，主要項目包括由金物華用中文主講的骨質疏鬆防治以及認識乙型肝炎公益講座、免費骨質疏鬆和血壓檢查等，此外還會有至少九家為華人社區提供各項服務的機構，也將在活動現場開設諮詢服務攤位。

東華協會主席于金山介紹，當日活動時間為中午11時至下午3時，屆時科西街在東百老匯(East Broadway)與地威臣街(Division St.)之間的路段將專門為此封街以確保參加者的安全，封閉區內還設有舞台以活躍現場氣氛。

金物華表示，骨質疏鬆在50歲以上的女性中發病率極高，而乙型肝炎在亞裔人群中很常見、又有較高機率演變為肝癌，因此這兩場講座都有較強的針對性，希望能幫助所有人都跟身體健康的母親共度這個節日。

母親節 華埠 檢測

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