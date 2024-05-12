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孝情三代同堂大會 13家庭獲表揚

記者范航瑜╱紐約報導
美國全球和平華人聯合會11日舉行了第三屆孝情三代同堂家庭表揚大會。(記者范航瑜／攝影)
美國全球和平華人聯合會11日舉行了第三屆孝情三代同堂家庭表揚大會。(記者范航瑜／攝影)

美國全球和平華人聯合會11日早上於曼哈頓華埠孔子大廈，舉行了第三屆孝情三代同堂家庭表揚大會，宣揚「百善孝為先」的傳統美德，並在大會上表彰了13個家庭的孝道精神。

美國全球和平華人聯合會主席楊淑如表示，現代社會中仍然有不少保持著傳統孝道的家庭，這次大會彰顯了華人社區對傳統價值觀的堅持，被表揚的家庭背後皆有許多感人的故事。通過此次表揚大會，美國華人會也在為2025年即將舉行的華人會世界大會做準備。民主黨65D區領袖于金山讚賞了美國華人會為推廣孝道所做的努力。

全球和平華人聯合會國際會長黃燁周表示，現代社會與全球化造成了許多珍貴的傳統家庭價值觀崩壞，我們每個人都深受其害，希望藉此活動喚起社會對家庭教育的重視；「重視孝道不僅是拯救我們的家庭，也是拯救我們自己。」

市議員馬泰(Christopher Marte)出席活動，表示華埠幾乎算得上是曼哈頓最後一個多代同堂的社區，在如今一個戰火紛飛、分裂加重的世界裡，我們更需要傳統中華文化的啟迪。

「如果我們都能記得我們的『根』，這將激勵我們前行」，馬泰同時也為現場所有母親送上了祝福，並表示「母親節不應只是這一天，更應該是每一天。」

本次表揚大會共表彰了13個家庭。其中，紐約詩畫琴棋會會長梅振才與妻子程淑嫻一家也獲嘉獎。梅振才一家是四代同堂，其母親已104歲高齡，有十多個孫子與20幾個曾孫。當日到場參加活動的僅是其中一部分。

「正是傳統孝道的美德，讓我們家庭和睦溫暖，可見傳承孝道的精神給下一代的重要性，」梅振才表示。他專門賦詩一首，並寫成書法作品獻上，表達了美國華人會每年組織孝情大會的感激。

獲獎家庭合影。(記者范航瑜╱攝影)
獲獎家庭合影。(記者范航瑜╱攝影)
馬泰致詞讚揚了中華傳統孝道以及母親節的意義。(記者范航瑜╱攝影)
馬泰致詞讚揚了中華傳統孝道以及母親節的意義。(記者范航瑜╱攝影)
馬泰(右)為美國全球和平華人聯合會頒發賀狀。(記者范航瑜／攝影)
馬泰(右)為美國全球和平華人聯合會頒發賀狀。(記者范航瑜／攝影)

華人 華埠 曼哈頓

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