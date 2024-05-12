歡慶母親節 布碌崙警界同樂

布碌崙警民社安協會11日於8大道公園舉行「歡慶母親節暨亞裔傳統月」警民同樂活動。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙 (布魯克林)警民社安協會(BCRA)11日聯手劉文健警探基金會，於8大道公園舉行「歡慶母親節 暨亞裔傳統月」警民同樂活動，多名警界高官、布碌崙南區市警局長出席活動，向華人 介紹自己，以此促進警民交流；當日也有多個民選官員、社區組織擺設攤位，給民眾提供資訊、送禮物，吸引大量的華裔家庭參與。

當日的活動內容豐富，除有華人舞團帶來的精彩歌舞表演外，也有漢服出租，以此弘揚和傳承中華文化；當地的民選官員辦公室、市府、社區組織等機構也擺設攤位，向民眾提供重要資訊、解答問題，並贈送不少精美禮品，例如準備了2000份禮物的樂家玩具批發公司，鼓勵孩子們將心型、小熊等玩偶送給媽媽。

警民社安協會執行主席黃啟旺表示，當日活動旨在慶祝多個重要主題，包括5月份的亞太裔傳統月、以及讚頌母愛偉大的母親節，此外也是讓警員走入華社，展開警民對話的機會；他說，亞太裔傳統月是美國對華人在這裡作出貢獻的認可，他希望通過活動，加強年輕人對自己的華人認同感。