皇后區刑事法院 慶亞裔傳統月

現場進行了吃餃子大賽。(記者高雲兒／攝影)

皇后區 刑事法院(Queens County Criminal Courts)10日晚舉辦第二屆亞太裔傳統月活動，活動現場聚集了司法界的諸多亞裔 人士，他們表示，亞裔應在公共事業領域內有更多代表，也希望藉此活動，讓其他族裔了解亞裔文化傳統。

發起此次活動的主辦人是皇后區刑事法院的監管法庭律師(Supervising Court Attorney)林莉莎以及擔任法庭官員(Court Officer)的陳Wilson。

林莉莎介紹，這是皇后區刑事法院第二次慶祝亞太裔傳統月，去年的活動有80餘位來自全市各區的法院、警局、地區檢察官辦公室等的人士前來參加，「而今年的規模更加大，而且活動也增加了，我們有餃子大賽等活動，我們希望藉此活動，讓更多人了解亞裔傳統。」

她表示，雖然開始在法院系統看到更多的亞裔法官和工作人員，但整體代表性仍然不足；據悉，亞太裔是紐約州 司法機構中代表性最低的族裔群體之一，雖然亞太裔占紐約州人口的9%、占紐約市人口的14%，但州內只有不到5%的法官是亞太裔。

陳Wilson表示，亞裔在法院系統中逐年的代表性讓人欣喜，但仍有進步空間；他希望不只是法院，還有各種公共事務機構，比如警局以及民選官員，都能出現更多亞裔的面孔。

當天也有幾位在皇后區法院系統擔任巡官(Lieutenant)的亞裔警員前來參加活動，一名王姓警員表示，這是他第一次參加，「我們認為在這樣一個特殊的月份，慶祝司法機構內的亞裔傳統，是非常有意義的。」

另外一名馮姓警員表示，「在疫情期間，不少亞裔受到歧視和不公待遇，但是亞裔卻鮮少發聲」。因此他認為，多多參與這樣的活動能夠讓亞裔被看到，也增進亞裔和社區的了解。