亞太裔聯盟挺非公民投票權

亞太裔聯盟11日在法拉盛集會，挺非公民投票權。(記者劉梓祁／攝影)

為慶祝亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month)並支持被州法院駁回的「我們的城市，我們的投票 」(Our City, Our Vote)提案，由社區組織構成的無黨派聯盟「亞太裔聯盟」(APA Voice)11日在皇后區多元廣場(Diversity Plaza)舉辦快閃活動，向移民 社區強調非公民投票權的重要性，並支持市議會就法案提起上訴。

「我們的城市，我們的投票」議案在2022年提出，允許持有綠卡和在紐約市擁有聯邦工作授權人士參與地方選舉投票，該群體人數約為80萬。在州高等法院於兩年前首次裁定該法案違憲後，亞當斯(Eric Adams)政府選擇上訴，但在月前遭州上訴法庭駁回。為此，市議會已宣布向紐約州的終審法院州上訴法院(NYS Court of Appeals)提起上訴。

活動中，來自民權中心(MinKwon Center)、韓裔及華裔美國人理事會(Korean-Chinese American Council)等組織的代表設立攤點，邀請沿路市民填寫請願，並鼓勵潛在的受影響民眾了解自身權益。亞太裔聯盟表示，希望在慶祝亞裔 貢獻的節日期間，鼓勵更多移民群體認識本案的重要性，以支持包容、公平和民主。

民權中心執行主任朴約翰(John Park)發言說，非公民獲准投票在國內歷史中並不罕見，因地方選舉的投票方式應由地方政府自行決定，且不應受移民身分的限制。他認為，若市府從非公民處收取稅款，後者則應該有權利參與制定資金的使用規畫和相關法案的制定，即投票權。

朴約翰強調，市內已有近20%亞裔人口，顯示其在城市和國家中的重要地位，但該群體仍缺乏相應的代表性、權利和資源，新冠疫情期間法拉盛居民所獲防護裝備不足便為例子之一。

儘管如此，非公民投票權的反對者則認為其破壞現有移民程序，令公民權利受到稀釋，並削弱公民身分的價值，後者平均需經過多年程序才可獲得。同時，國會眾院議長強生(Mike Johnson)也在日前表示，非公民投票是「明顯而現實的危險」，並呼籲聯邦立法以制止此情況。