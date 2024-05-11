華裔婦女協進會聯歡 表彰「非常模範母親」

美國華裔婦女協進會日前在法拉盛君豪大酒樓，舉辦了第六屆「非常模範母親頒獎及敬老聯歡會」。(美國華裔婦女協進會提供)

美國華裔 婦女協進會(前美國華裔婦女商會)近日在皇后區 法拉盛，舉辦了第六屆「非常模範母親頒獎及敬老聯歡會」，邀請到660位嘉賓同慶母親節 ，其中包括250位特殊媽媽，是自2016年創辦以來規模最大的一次活動。

活動上會長謝嘉燕表示，每個特殊孩子的背後，都有一個長期付出、承受高壓且負擔沉重的家庭。透過該活動，希望能夠提升社區對這個特殊群體的關注與支持。

美國華裔婦女協進會日前在法拉盛君豪大酒樓，舉辦了第六屆「非常模範母親頒獎及敬老聯歡會」。(美國華裔婦女協進會提供)

謝嘉燕為18位特殊母親頒發了「非常模範母親獎」。她們的孩子因患腦癱、自閉症、唐氏症等疾病需特殊照護。還有兩位母親獲得了「特殊社區服務獎」。她們在照顧自家特殊孩子的同時，長期為特殊家庭社區出力。

黃鳳愛是其中一位獲獎的「非常模範母親」。為了讓女兒有更好的教育，她選擇移民來到美國。三年前，女兒剛大學畢業，卻不料因嚴重車禍造成重度腦傷癱瘓。三年來，女兒臥床不起，每天需用胃管喝營養奶以維持生命。1000多個日夜裡，黃鳳愛每天下班就奔向康復中心，一待就是七到十個小時，為女兒漱洗、按摩、讀書、聽歌，希望能夠喚醒她。

從最開始的無法介紹，到後來看著女兒睜開眼睛望向自己，黃鳳愛感恩「上天聽見了我的禱告」。最近，黃鳳愛終於通過了政府樓兩居室的申請。她表示，目前最期待的就是女兒回到家中，在自己的呵護下早日康復。

會上還特別表彰了三位遭受家庭暴力的母親。由於安全原因，她們無法親自出席，由紐約勵馨執行長劉元芬代為領獎。此外，活動現場還邀請到了一位「特殊外婆」。這位80歲的老人自女兒過世後，獨自撫養自閉症外孫長達18年，同時還一直照顧家中103歲高齡的母親。

活動邀請到了紐約市警官迪勒的遺孀Stephanie Diller。(美國華裔婦女協進會提供)

活動邀請到了紐約市警官迪勒(Jonathan Diller)的遺孀Stephanie Diller。3月25日，迪勒在皇后區遠洛克威(Far Rockaway)遭槍擊身亡。美國華裔婦女協進會為其遺孀頒發獎狀並捐贈3000元，以支援她和小兒子度過難關，並感謝警員們為保護市民作出的貢獻。