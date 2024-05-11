華康會慰勞勞碌母親 贈康乃馨和相冊

華康會日前在班森賀慶祝母親節。(華康會提供)

布碌崙 (布魯克林)華人健康協會日前攜手喜悅之家老人活動中心，於班森賀舉行母親節 慶祝活動，現場近百名華裔長者齊聚一堂，沈浸在溫馨的節日氛圍中；主辦方表示，這是過去一周內接連在華社推出的四場活動之一，豐富的節目呈現以及禮物贈送，令母親們臉上掛著喜悅的笑容，令人感到欣慰。

華康會指出，為了讓更多人能參與活動，在布碌崙、史泰登島的會所接連舉辦了四場活動；近期在班森賀的活動中，除慶祝即將到來的母親節外，也為5月份生日的長者慶生，當日的節目包括年長者會員籌備多時的歌唱表演、抽獎活動等。

華康會會長陳麗娜表示，每位老母親都獲贈了一朵康乃馨，寄託著美好的寓意，此外每人還收到了一本記錄著從去年到今年外出遊玩、以及在老人中心 參加活動的相冊；她特別感謝抽出時間精心製作這些相冊的資深義工王樹群，當日約50名老母親們收到封面寫著自己名字的特殊禮物，紛紛讚道這個禮物很有心思。

「每年母親節來臨時我們都會舉行多場慶祝活動，讓勞碌了一輩子的母親們可以歡度一個美好的母親節，留下難忘的回憶」，她也呼籲，很多在美打拚的子女因工作忙碌，少了可以陪伴父母的時光；藉著這些節日，她希望提醒孩子們平常也要多多關愛長輩，盡可能抽出時間跟他們互動交流，父母會更開心、家庭氣氛也會更融洽。