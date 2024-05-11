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耆英會重開 載歌載舞慶母親節

記者范航瑜／紐約報導
耆英會於10日重開並慶祝母親節，當天有超過400名老人參加了此次慶典。(記者范航瑜／攝影)
耆英會於10日重開並慶祝母親節，當天有超過400名老人參加了此次慶典。(記者范航瑜／攝影)

在經過一年的翻新後，位於曼哈頓華埠的麥迪臣社區中心(Hamilton-Madison House)耆英會於10日重新開放，並舉辦了重新開業暨母親節慶祝活動，吸引了大量社區成員參與。

市老人局(Department of Aging)副局長莫里(Ryan Murray)出席了此次活動並致辭發言，祝賀耆英會順利重新開放，並讚揚了該中心多年來對社區老人的貢獻和照顧。莫里強調，市府將持續支持華裔社區的養老服務，確保每位老人都能樂享晚年。

耆英會成立於1951年，是紐約市最悠久的華裔老人服務中心之一，現由麥迪臣社區中心...
耆英會成立於1951年，是紐約市最悠久的華裔老人服務中心之一，現由麥迪臣社區中心管理，並獲市老人局的支持。(記者范航瑜／攝影)

耆英會負責人表示，平時中心有約300名老人參與活動，而當天有超過400名老人參加了此次慶典。本次活動也標誌著耆英會飯堂的重新開放。該飯堂將為老人們提供營養豐富的餐飲，其中包括許多老人喜愛的熱湯，這也是該中心的一大特色。

其中不少節目都是圍繞母親節主題設計。圖為合唱「萱草花」。(記者范航瑜／攝影)
其中不少節目都是圍繞母親節主題設計。圖為合唱「萱草花」。(記者范航瑜／攝影)

音樂合奏團「娛樂昇平」拉開了表演環節的序幕，接著是一系列精采的男女獨唱、京歌和舞蹈表演。其中不少節目都是圍繞母親節主題設計，如「萱草花」和「母親的目光」。活動最終在「豔陽天」和「春風+萬里」的大合唱中落下帷幕。

麥迪臣社區中心行政總監陳綺華表示，隨著紐約市華裔老年人口的增加，耆英會將持續提升服務質量，開設更多興趣班和健康講座，組織豐富的文娛活動，為老年人提供學習、鍛煉和交友的機會。此外，耆英會也歡迎更多志願者加入。

耆英會成立於1951年，是紐約市最悠久的華裔老人服務中心之一，現由麥迪臣社區中心管理，並獲市老人局的支持。就在上周，紐約州國會眾議員高德曼(Dan Goldman)剛為麥迪臣社區中心撥款171萬3000元社區專用資金，用於重建兒童保育和家庭支助中心，提供兒童托育和家庭支助服務。

華裔 母親節 紐約市

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