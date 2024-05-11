秦暉亞協講座 探討東西方交流誤解根源

秦暉亞洲協會講座，探討中國全球化問題與東西方交流誤解根源。(記者范航瑜／攝影)

亞洲協會(Asia Society)近日舉辦「東西方交流的誤解源於何處及其影響」講座，邀請中國著名歷史學家秦暉，詳細分析了東西方交流中的重大誤解及其形成原因，並探討了這些誤解與當下困境之間的因果關係。

秦暉回顧了全球化的挑戰，特別是從2001年中國加入世界貿易組織(WTO)後的農業變化。他提到，歐洲和日本 通過補貼農民來壓低農產品價格，增強其競爭力，而中國則靠著零補貼甚至是負補貼壓制農產品價格。

他評論說，這實際上是讓中國的低成本勞動力與西方的高人權標準勞動力競爭。「在中國入世過後，美國發現貿易不公平了，說中國沒有履行入世承諾。但談判的時候，根本就沒有讓中國承諾什麼。談判談的很多問題都是假問題。」

秦暉表示，該問題可以追溯到中國歷史上關於關稅 和補貼的政策。儘管中國是一個農業大國，但歷史上各王朝對農業幾乎沒有補貼，甚至有過負補貼，直到南宋時期，由於國土縮小，農業收入減少，稅收結構才發生變化。南宋是歷史上唯一商業稅收超過農業田糧的朝代。而在明清時期又重新依賴農業，實施「海禁」禁止了海外貿易。

全球化的浪潮在川普 上台以來呈現出逆流，關於全球化的各類問題開始顯現。談到美中之間迥異的東西文化是否會造成誤解和衝突，秦暉認為文化的差異並不是主要原因。

他提到，包括郭嵩燾在內的晚清第一批外交人士到了美國以後，第一個印象就是讚揚美國的民主制度，認為其與中國的儒家價值觀、天下為公等概念相符合。而有些外交官則對美國制度不屑一顧。秦暉認為對於民主制度的態度差異不是文化的問題，更多在於朝堂和私下兩種表達的差異，甚至是信息壁壘帶來的差異。

「毫無疑問美中之間文化差異肯定是有的，例如飲食文化上，我就喜歡吃中餐。但這種文化差異對交流思想不會有妨礙。」秦暉說。