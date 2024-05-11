顧雅明傳進入校園 助非華裔了解法拉盛

講座中，顧雅明(左)回顧他的成長史。(記者高雲兒╱攝影)

為響應一年一度的亞太裔傳統月，皇后區法拉盛圖書館 在10日舉辦「與顧雅明對話」講座兼「顧雅明傳」書籍簽售會，現任市長辦公室社區事務局副局長顧雅明和法拉盛圖書館副館長邱辛曄，暢談了他的成長過程以及在美國的奮鬥歷史，以及他對法拉盛社區做出的貢獻；邱辛曄表示，英文版的「顧雅明傳」將會進入美國院校圖書館，讓更多非華裔了解華人 和華人社區。

講座中，顧雅明首先回顧他的成長史，他1952年出生於中國上海，三、五個月後就和家人前往香港，七個人住在一間小小的屋子裡；在小學六年級因為一次契機，接觸到了美國文化；「我那時候就希望去美國念書，雖然家裡不是很富裕，但媽媽說，我們會盡全家努力幫你。」

在這樣的支持下，顧雅明1971年來到美國，1975年畢業於新墨西哥大學藥學院，靠連鎖速食店的工作賺取最低工資支付學費，畢業後開始經營零售店，一度有七家藥品連鎖店，「我當時和社區打成一片，哪怕老人打碎一個藥瓶子，我們就再給一個；有人買胰島素，暫時沒錢，我就說先拿過去了，保命要緊。」

顧雅明之後慢慢參與到社區活動，參政的想法也開始產生，他在2010年當選紐約市議會第20選區市議員；在他擔任20選區市議員的12年、三個任期內，為法拉盛爭取到2億4000萬元經費，以用於學校、圖書館以及老人服務等。

邱辛曄說，他和其他三位作者在2012年開始撰寫法拉盛的歷史，探索再三後，決定從顧雅明的個人故事入手，以反映華人社區的歷史；他們從顧雅明辦公室收集所有的報導資料，除了採訪顧雅明外，同時採訪了顧雅明的生意夥伴、政治夥伴，以及其遠在香港的親友，用一年就寫就此書。

2013年，「顧雅明傳」中文版在紐約出版，獲得大量的讀者關注，10年後才由三位皇后區圖書館員工翻譯成英文正式出版，書裡詳實記載他個人成長的紀錄，也同時反映了華裔美國人的奮鬥和成功的歷史；邱辛曄說，他們推廣英文版的原因是，「不只希望華人了解，更希望非華人了解法拉盛社區，而他代表了我們的社區。」