公校小班制難住推進 教局提議遠距教學

教師聯合工會成員日前在市教育局門口舉牌支持小班制。(記者范航瑜╱攝影)

隨著新學年將近，不少公校校長都抱怨缺乏人力、空間和設施，恐無法按時推進今年的20%小班制目標。市教育局 日前發布的一份計畫為小班制提供了新路徑，其中包括「定期進行遠距授課 ，減少空間不足的影響。」

許多學校與家長都因疫情期間的遠距授課效率低下而感到不滿。但市府官員認為，「有的放矢」的遠距授課也能達到「事半功倍」的效果。教育局目前運營兩所遠距授課學校，專門為無法到校的學生提供網上課程。

市教育局副教育總監維斯伯格(Dan Weisberg)在日前的教育總監家長諮詢委員會議上表示：「我們非常有信心下個學年將達到規定的目標。」

小班制目前仍處於初步階段，不太可能在短期內直接導致遠距授課學生數量大幅增加。根據法案，小班制將採取漸進的方式實施，每年推進20%的教室達標，到2028年徹底實現完全小班制。今年作為第二年，僅需40%的教室達標即可。

支持小班制的市教師聯合工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)表示，遠距授課可以幫助解決空間不足的問題。此外，紐約市 正推行的遠距授課計畫允許學生在其他校區的老師那裡上課，對某些難以提供全套選修課和高階課程的小型學校來說也是一項好消息。

根據去年教師工會的談判合同，目前25%的高中和六至12年級學校可參與遠距授課試點計畫，到2027至2028學年，所有學校都可以參與遠距授課。學校需要註冊才能參與該試點計畫，且不能強制學生和老師參加遠距授課。

小班製法案規定，各年級的班級人數不得超過20至25人。該法案也將同樣適用於虛擬課堂。教師聯合工會此前曾發布數據稱，紐約市已有856所公校擁有足夠空間，可以在9月開始縮減班級規模。

除了遠距授課以外，市教育局的計畫還提出了11種可行途徑，包括重新利用目前未用於教學的房間，增加由助理校長教授的課程數量，以及實行分時段上課的時間表等。