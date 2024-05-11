我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強烈太陽風暴抵達地球 北加佛利蒙可以看到極光

北加東灣沃爾瑪關閉 華人搶5折出清品

公校小班制難住推進 教局提議遠距教學

記者范航瑜╱紐約報導
教師聯合工會成員日前在市教育局門口舉牌支持小班制。(記者范航瑜╱攝影)
教師聯合工會成員日前在市教育局門口舉牌支持小班制。(記者范航瑜╱攝影)

隨著新學年將近，不少公校校長都抱怨缺乏人力、空間和設施，恐無法按時推進今年的20%小班制目標。市教育局日前發布的一份計畫為小班制提供了新路徑，其中包括「定期進行遠距授課，減少空間不足的影響。」

許多學校與家長都因疫情期間的遠距授課效率低下而感到不滿。但市府官員認為，「有的放矢」的遠距授課也能達到「事半功倍」的效果。教育局目前運營兩所遠距授課學校，專門為無法到校的學生提供網上課程。

市教育局副教育總監維斯伯格(Dan Weisberg)在日前的教育總監家長諮詢委員會議上表示：「我們非常有信心下個學年將達到規定的目標。」

小班制目前仍處於初步階段，不太可能在短期內直接導致遠距授課學生數量大幅增加。根據法案，小班制將採取漸進的方式實施，每年推進20%的教室達標，到2028年徹底實現完全小班制。今年作為第二年，僅需40%的教室達標即可。

支持小班制的市教師聯合工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)表示，遠距授課可以幫助解決空間不足的問題。此外，紐約市正推行的遠距授課計畫允許學生在其他校區的老師那裡上課，對某些難以提供全套選修課和高階課程的小型學校來說也是一項好消息。

根據去年教師工會的談判合同，目前25%的高中和六至12年級學校可參與遠距授課試點計畫，到2027至2028學年，所有學校都可以參與遠距授課。學校需要註冊才能參與該試點計畫，且不能強制學生和老師參加遠距授課。

小班製法案規定，各年級的班級人數不得超過20至25人。該法案也將同樣適用於虛擬課堂。教師聯合工會此前曾發布數據稱，紐約市已有856所公校擁有足夠空間，可以在9月開始縮減班級規模。

除了遠距授課以外，市教育局的計畫還提出了11種可行途徑，包括重新利用目前未用於教學的房間，增加由助理校長教授的課程數量，以及實行分時段上課的時間表等。

遠距授課 教育局 紐約市

上一則

首屆亞太裔峰會登場 聚焦社區議題

下一則

助長犯罪 皇后區查獲95輛非法電動車

延伸閱讀

無證客限住60天 紐約市主計長批政策草率

無證客限住60天 紐約市主計長批政策草率
挺巴學運／眾院反猶調查聽證 公校領袖強力回應

挺巴學運／眾院反猶調查聽證 公校領袖強力回應
紐約市小班制難行？教師公會：856校有空間

紐約市小班制難行？教師公會：856校有空間
紐約公校無力採取小班制？教師工會駁：856校有足夠空間

紐約公校無力採取小班制？教師工會駁：856校有足夠空間

熱門新聞

紐約蘇活區發生槍擊案，一名16歲少年遭槍擊身亡。(擷自X@Citizen NYC)

紐約16歲少年 光天化日下遭單車槍手爆頭身亡

2024-05-07 19:43
46街地鐵站8日發生謀殺事件，17歲少女遭刺頸身亡。(記者尤昱程/攝影)

紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮

2024-05-09 10:19
中國億萬富翁覃輝紐約獲刑7個月並被遞解出境。（取材自微信）

「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境

2024-05-09 16:46
李朋懷出示的合約，車行老闆Kenny李說，簽約前務必看清楚合約上的細則。(記者尤昱程/攝影)

賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑

2024-05-03 14:32
上千名挺巴勒斯坦示威者6日下午衝向紐約大都會博物館，意圖阻撓大都會藝術博物館慈善晚宴(Met Gala)，示威者衝破警方防鎖線，現場一度陷入混亂。(擷自YouTube@FREEDOMNEWS TV)

挺巴示威者進攻Met Gala 燒國旗、破壞一戰紀念碑

2024-05-07 14:44
從去年10月到今年3月底，居住在紐約州的無證客共收到1萬6533個司法驅逐令，僅次於德州的2萬4410個。(路透)

無證客太多 紐約州發1.6萬驅逐令

2024-05-06 06:19

超人氣

更多 >
郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤

郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤
110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物

110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物
現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普

現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普
Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光

Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光
美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報

美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報