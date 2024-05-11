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親子互助會母親節繪畫 邀媽媽畫出愛

記者顏潔恩／紐約報導
親子互助會母親節繪畫活動。(黃妮可提供)
親子互助會母親節繪畫活動。(黃妮可提供)

為迎接即將到來的母親節，布碌崙(布魯克林)親子互助會日前在日落公園會所舉行繪畫活動，吸引超過數十名來自各個年齡層、身處不同家庭情況的母親參與，他們以「愛」為主題作畫，令對媽媽的愛變得具象化；主辦方表示，很多新移民母親因只把時間大量投入給家庭，逐漸迷失自我，希望藉此活動鼓勵他們抽出時間培養自身的興趣愛好，精神富足更有益家庭和諧共處。

當日活動在親子互助會會所舉行，20多名身處不同年齡段、家庭情況的母親參與，其中包括特殊兒童家長、單親母親，在兩個小時多的時間內，他們在繪畫老師的指導下用水彩、丙烯顏料作畫；主題以愛出發，鼓勵參與者發揮想像力和創意，刻畫出聯想到媽媽時心中的畫面或形象，很多人最終以動植物的形象，將他們的母親比擬為呵護小鳥的鳥媽媽、或圍繞在一朵花身邊的蝴蝶，作畫在畫紙上，將成品帶回家。

互助會會長黃妮可表示，華人移民家庭通常奔波勞碌，為人母的家長更是將大量時間投入給家庭，忽略了個人原有的身分和需求；她希望藉助這樣的活動，讓媽媽們能接受藝術的薰陶，並拓展屬於自己的社交圈子，跟家庭成員以外的人有更多的交流機會。

她繼續說道，媽媽在家庭中扮演著重要的角色，若情緒好的話，對於營造家庭的和諧氛圍有很大的幫助，提倡母親們要適當放假，平時也應培養和挖掘一些興趣愛好，照顧自己的精神健康；她表示，親子互助會每周五早上10時30分都有舉辦免費的水彩班，地址是布碌崙57街947號，歡迎有興趣參與的家長瀏覽www.pcr.nyc，查詢更多詳情。

親子互助會母親節繪畫活動。(黃妮可提供)
親子互助會母親節繪畫活動。(黃妮可提供)

親子 移民家庭 布碌崙

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