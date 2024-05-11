華康會5月17日關愛肝臟講座 籲早發現早治療
為幫助華裔居民提升對肝臟的健康意識，華人健康協會將攜手華裔癌症專科醫生郭松川於17日(周五)在布碌崙(布魯克林)班森賀舉行「關愛你的肝臟」講座，增加華人居民對於肝病方面的知識，同時加強對肝病的預防，爭取早發現早治療，降低罹患肝炎甚至肝癌的風險。
在日前舉行的記者會上，華康會會長陳麗娜表示，自己的父親就因罹患肝癌而早早離世；她希望藉由這場講座，提醒華裔民眾平日要注意健康的生活習慣，了解到哪些不良作息可能會引發肝炎、肝癌等病況，給健康造成的各種風險。
郭松川表示，美國有超過86萬人患有慢性乙型肝炎，其中50％以上是亞太裔；就肝癌而言，亞裔相比非洲裔、西語裔、和白人的罹癌風險來得高，其中亞裔男性死於肝癌的可能性要高60%，亞裔女性罹患肝癌的風險幾乎是其他族裔的兩倍。
在談到肝癌誘因時，郭松川表示，除慢性乙型肝炎外，脂肪肝和第二型糖尿病等危險因子也可能導致肝癌；若是能愈早發現肝癌，治療效果則會愈好，他勸告華裔居民盡早和定期做抽血和超聲波檢查，爭取早發現早治療。
出席這次記者會的包括州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧、布碌崙17選區州參議員參選人陳學理(Steve Chan)，他們表示，這場講座會讓民眾獲益匪淺，鼓勵華裔民眾把握機會，積極出席。
「關愛你的肝臟」講座將於本月17日(周五)上午11時，在華康會位於86街2336號的班森賀會所舉行，屆時郭松川將以中文講解，現場還設有問答環節；該講座需提前註冊，民眾可登錄loveyourliver.uS/BF517或致電至(646)-867 3850報名，主辦方將為出席者提供午餐。
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