中華愛心基金會頒獎紀念4已故成員 6藤校華生獲獎學金

美國中華愛滋病基金會╱美國中華愛心基金會(CHINA AIDS FUND, INC)日前在法拉盛舉辦晚宴。(記者高雲兒／攝影)

美國中華愛滋病基金會、美國中華愛心基金會(CHINA AIDS FUND, INC)日前在法拉盛舉辦成立20周年紀念及籌款晚宴，當晚以「生命慶典」(Celebrating Life Gala)為主題，旨在弘揚和傳承已故成員們多年來秉持的奉獻精神；共400多位社區人士和官員出席，包括國會參議員舒默(Chuck Schumer)、國會眾議員孟昭文 、中國駐紐約總領事黃屏、以及紐約州參議員劉醇逸等人。

基金會主席王元聰介紹稱，基金會從2008年發展至今，每三到四年舉辦一次籌款晚宴，並將眾人的支持投入中國河南省愛滋病患者、涼山特困孤兒等弱勢群體，多年來幫助了上千個家庭走出疾病和貧困，「現在我們也開始聚焦美國國內的華裔青少年，希望能夠為他們的讀書成長提供經濟支持。」

他介紹，「生命慶典」活動致敬和緬懷了四位在社區不同領域作出貢獻的基金會已故成員；在頒獎環節中，國會眾議員孟昭文頒發傑出領導成就獎給畢東江，基金會主席蔡艷玲頒發卓越服務獎給傅繼維，王元聰將服務成就獎頒發給姜明偉，籌款晚會主席方莉娜則頒發卓越領導獎給楊明德，由家屬上台領獎。

同時，基金會也為六位大多被常春藤院校錄取的華人高中生頒發了「2024未來亞裔 領導力獎學金」(Future Asian American Leadership Scholarship)，其中五名學生獲得3000元，已故成員姜明偉的兒子姜厚毅獲得特別獎學金，剛考上布朗大學(Brown University)醫科的他表示將努力讀書，回饋社會。