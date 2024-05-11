我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強烈太陽風暴抵達地球 北加佛利蒙可以看到極光

北加東灣沃爾瑪關閉 華人搶5折出清品

中華愛心基金會頒獎紀念4已故成員 6藤校華生獲獎學金

記者高雲兒／紐約報導
美國中華愛滋病基金會╱美國中華愛心基金會(CHINA AIDS FUND, INC)日前在法拉盛舉辦晚宴。(記者高雲兒／攝影)
美國中華愛滋病基金會╱美國中華愛心基金會(CHINA AIDS FUND, INC)日前在法拉盛舉辦晚宴。(記者高雲兒／攝影)

美國中華愛滋病基金會、美國中華愛心基金會(CHINA AIDS FUND, INC)日前在法拉盛舉辦成立20周年紀念及籌款晚宴，當晚以「生命慶典」(Celebrating Life Gala)為主題，旨在弘揚和傳承已故成員們多年來秉持的奉獻精神；共400多位社區人士和官員出席，包括國會參議員舒默(Chuck Schumer)、國會眾議員孟昭文、中國駐紐約總領事黃屏、以及紐約州參議員劉醇逸等人。

基金會主席王元聰介紹稱，基金會從2008年發展至今，每三到四年舉辦一次籌款晚宴，並將眾人的支持投入中國河南省愛滋病患者、涼山特困孤兒等弱勢群體，多年來幫助了上千個家庭走出疾病和貧困，「現在我們也開始聚焦美國國內的華裔青少年，希望能夠為他們的讀書成長提供經濟支持。」

他介紹，「生命慶典」活動致敬和緬懷了四位在社區不同領域作出貢獻的基金會已故成員；在頒獎環節中，國會眾議員孟昭文頒發傑出領導成就獎給畢東江，基金會主席蔡艷玲頒發卓越服務獎給傅繼維，王元聰將服務成就獎頒發給姜明偉，籌款晚會主席方莉娜則頒發卓越領導獎給楊明德，由家屬上台領獎。

同時，基金會也為六位大多被常春藤院校錄取的華人高中生頒發了「2024未來亞裔領導力獎學金」(Future Asian American Leadership Scholarship)，其中五名學生獲得3000元，已故成員姜明偉的兒子姜厚毅獲得特別獎學金，剛考上布朗大學(Brown University)醫科的他表示將努力讀書，回饋社會。

此外，副會長兼「美國亞裔青少年服務計畫」(AAYP)主席周燕霞也獲得了亞裔青年項目成就獎，表彰她在美國亞裔青少年計畫中做出的傑出貢獻；最後，中華愛心基金會的AAYP和暑假職業探索計畫與西奈山醫院和紐約長老會皇后醫院合作，為七名學生提供了為期六周的計畫以及超過130小時的工作實習經驗。

中國駐紐約總領事黃屏給學生頒發獎學金。(記者高雲兒／攝影)
中國駐紐約總領事黃屏給學生頒發獎學金。(記者高雲兒／攝影)

亞裔 眾議員 孟昭文

上一則

美東珠海大學校友會在華埠舉辦春宴新任會長梅建華等多位職員宣誓就職

下一則

紐約台灣市集 5╱11長島市再現

延伸閱讀

維權團體州府集會 促亞太裔歷史進課堂

維權團體州府集會 促亞太裔歷史進課堂
2024亞裔權勢榜 孟昭文第2劉醇逸第3

2024亞裔權勢榜 孟昭文第2劉醇逸第3
孟昭文助防青少年暴力組織 獲80萬聯邦資金

孟昭文助防青少年暴力組織 獲80萬聯邦資金
劉醇逸、金兌錫提案 紐約州預算納入「占屋者」依法不再享租客權利

劉醇逸、金兌錫提案 紐約州預算納入「占屋者」依法不再享租客權利

熱門新聞

紐約蘇活區發生槍擊案，一名16歲少年遭槍擊身亡。(擷自X@Citizen NYC)

紐約16歲少年 光天化日下遭單車槍手爆頭身亡

2024-05-07 19:43
46街地鐵站8日發生謀殺事件，17歲少女遭刺頸身亡。(記者尤昱程/攝影)

紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮

2024-05-09 10:19
中國億萬富翁覃輝紐約獲刑7個月並被遞解出境。（取材自微信）

「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境

2024-05-09 16:46
李朋懷出示的合約，車行老闆Kenny李說，簽約前務必看清楚合約上的細則。(記者尤昱程/攝影)

賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑

2024-05-03 14:32
上千名挺巴勒斯坦示威者6日下午衝向紐約大都會博物館，意圖阻撓大都會藝術博物館慈善晚宴(Met Gala)，示威者衝破警方防鎖線，現場一度陷入混亂。(擷自YouTube@FREEDOMNEWS TV)

挺巴示威者進攻Met Gala 燒國旗、破壞一戰紀念碑

2024-05-07 14:44
從去年10月到今年3月底，居住在紐約州的無證客共收到1萬6533個司法驅逐令，僅次於德州的2萬4410個。(路透)

無證客太多 紐約州發1.6萬驅逐令

2024-05-06 06:19

超人氣

更多 >
郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤

郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤
110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物

110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物
現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普

現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普
Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光

Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光
美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報

美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報