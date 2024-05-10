我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2025樂透綠卡揭曉 華男等20年 過半百才抽中

康乃爾大學校長也宣布卸任 半年來第3位常春藤校長下台

騎單車人數日增 全市5年建500停車點

記者范航瑜╱紐約報導
除了上述兩種封閉的停車點以外，市交通局還計畫將安裝露天鎖車架，類似於目前的Citi Bike車架。(取自市交通局)
除了上述兩種封閉的停車點以外，市交通局還計畫將安裝露天鎖車架，類似於目前的Citi Bike車架。(取自市交通局)

市交通局9日宣布，將啟動建設遍布全市五大區的自行車停車點項目，預計五年內建成500個停車處，以配合紐約市日漸增長的騎行人數；當局也同時宣布，將公開招標，選擇一家合適的公司來負責運營。

目前，紐約市日均自行車出行量超過60萬次，市內修建的自行車道數量也創歷史新高；再者考慮到7月即將上路的堵車費，屆時自行車出行人數有可能將進一步增加，可當前來說，停車問題是一個痛點。

市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez) 表示，憑藉創紀錄的自行車騎行量和自行車道數量，紐約市正在經歷一場蓬勃發展的自行車復興運動，但缺乏安全的自行車存放處，成為了阻礙紐約客選擇騎行的關鍵問題。

當局因而提出修建包含幾種不同類型的停車點，首先是將占據約一個汽車停車位位置的小型街邊停車場，可容納10至12輛標準大小的自行車，這些停車點將主要出現在住宅區的街道上，成為本次停車點網絡的主力軍；另一種大型停車點則將修建在地鐵站、火車站等交通樞紐附近，可容納多達幾十輛自行車。除了標準尺寸的車型以外，也還可放置貨運自行車(cargo bike)並提供充電服務。

除上述兩種封閉的停車點外，市交通局還計畫將安裝露天鎖車架，類似於目前共享單車Citi Bike公司架設的車架；當運營公司確定後，交通局預計將於明年建設第一批停車點，並在五年內建成總共500處地點。

「隨著愈來愈多的人騎自行車出行，且使用更重、更昂貴的電動自行車，我們必須建立安全方便的停車設施，以作為市內道路最重要和最佳的用途之一」，副市長喬西(Meera Joshi)說， 紐約市必須以人為本，不斷滿足城市的需求， 這些停車點將為紐約市民在通勤需求方面創造更多空間。

大型停車點將修建在地鐵站、火車站等交通樞紐附近，可容納多達幾十輛自行車。(取自市...
大型停車點將修建在地鐵站、火車站等交通樞紐附近，可容納多達幾十輛自行車。(取自市交通局)
紐約市自行車騎行量近來創歷史新高，卻一直缺乏安全的自行車存放處。(記者范航瑜╱攝...
紐約市自行車騎行量近來創歷史新高，卻一直缺乏安全的自行車存放處。(記者范航瑜╱攝影)
小型街邊停車點將占據約一個汽車停車位的位置，可容納10至12輛標準大小的自行車。...
小型街邊停車點將占據約一個汽車停車位的位置，可容納10至12輛標準大小的自行車。(取自市交通局)

紐約市 地鐵站 堵車費

上一則

允跨性別學生如廁自由 華裔憂

下一則

堵車費再不收 MTA財務陷黑洞

延伸閱讀

霍楚授權紐約市立法機構 降低特殊區域限速

霍楚授權紐約市立法機構 降低特殊區域限速
紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮

紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮
挺巴學運／眾院反猶調查聽證 公校領袖強力回應

挺巴學運／眾院反猶調查聽證 公校領袖強力回應
聖荷西市中心捷運站預定地之爭 估價調解失敗 將交由陪審團裁決

聖荷西市中心捷運站預定地之爭 估價調解失敗 將交由陪審團裁決

熱門新聞

紐約蘇活區發生槍擊案，一名16歲少年遭槍擊身亡。(擷自X@Citizen NYC)

紐約16歲少年 光天化日下遭單車槍手爆頭身亡

2024-05-07 19:43
46街地鐵站8日發生謀殺事件，17歲少女遭刺頸身亡。(記者尤昱程/攝影)

紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮

2024-05-09 10:19
李朋懷出示的合約，車行老闆Kenny李說，簽約前務必看清楚合約上的細則。(記者尤昱程/攝影)

賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑

2024-05-03 14:32
上千名挺巴勒斯坦示威者6日下午衝向紐約大都會博物館，意圖阻撓大都會藝術博物館慈善晚宴(Met Gala)，示威者衝破警方防鎖線，現場一度陷入混亂。(擷自YouTube@FREEDOMNEWS TV)

挺巴示威者進攻Met Gala 燒國旗、破壞一戰紀念碑

2024-05-07 14:44
從去年10月到今年3月底，居住在紐約州的無證客共收到1萬6533個司法驅逐令，僅次於德州的2萬4410個。(路透)

無證客太多 紐約州發1.6萬驅逐令

2024-05-06 06:19
涉及攻擊他人的四名華男。(市警提供)

紐約布碌崙華男俱樂部遭圍毆 酒瓶砸頭重傷…警通緝這4人

2024-05-04 13:36

超人氣

更多 >
紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮

紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮
員工推薦 Target最值得買的5商品

員工推薦 Target最值得買的5商品
「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議

「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議
「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境

「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境
華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走

華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走