騎單車人數日增 全市5年建500停車點

除了上述兩種封閉的停車點以外，市交通局還計畫將安裝露天鎖車架，類似於目前的Citi Bike車架。(取自市交通局)

市交通局9日宣布，將啟動建設遍布全市五大區的自行車停車點項目，預計五年內建成500個停車處，以配合紐約市 日漸增長的騎行人數；當局也同時宣布，將公開招標，選擇一家合適的公司來負責運營。

目前，紐約市日均自行車出行量超過60萬次，市內修建的自行車道數量也創歷史新高；再者考慮到7月即將上路的堵車費 ，屆時自行車出行人數有可能將進一步增加，可當前來說，停車問題是一個痛點。

市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez) 表示，憑藉創紀錄的自行車騎行量和自行車道數量，紐約市正在經歷一場蓬勃發展的自行車復興運動，但缺乏安全的自行車存放處，成為了阻礙紐約客選擇騎行的關鍵問題。

當局因而提出修建包含幾種不同類型的停車點，首先是將占據約一個汽車停車位位置的小型街邊停車場，可容納10至12輛標準大小的自行車，這些停車點將主要出現在住宅區的街道上，成為本次停車點網絡的主力軍；另一種大型停車點則將修建在地鐵站 、火車站等交通樞紐附近，可容納多達幾十輛自行車。除了標準尺寸的車型以外，也還可放置貨運自行車(cargo bike)並提供充電服務。

除上述兩種封閉的停車點外，市交通局還計畫將安裝露天鎖車架，類似於目前共享單車Citi Bike公司架設的車架；當運營公司確定後，交通局預計將於明年建設第一批停車點，並在五年內建成總共500處地點。