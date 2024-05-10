允跨性別學生如廁自由 華裔憂

紐約同源會加入其他53個組織致信教育部，反對對該條款的修改。(圖為信件截圖)

教育部 在上月擴大了「教育修正法案」(Educational Amendments)第9條(Title IX)規定，擬允許自定義為女生的男生使用女士衛生間後，引起巨大爭議，包括華人在內的眾多組織，直言該舉危害了學生尤其是女性學生的安全和公平；紐約同源會加入其他53個組織日前致信教育部，對於該條款的修改表示反對。

「教育修正法案」第九條最初於1972年制定，意圖防止在聯邦政府資助的教育計畫和活動中發生性別歧視 和性騷擾；4月16日，聯邦教育部擴大了該條款的規定，新的法規包括基於性取向和性別認同 的反歧視保護措施，新規定的條款之一，是禁止學校阻止跨性別學生使用與其性別認同相符的洗手間、更衣設施和代詞。

本月初，紐約同源會聯合其他53個組織致信教育部長卡多納(Miguel Cardona)，反對對於該條款的修改；同源會創會會長陳慧華說，這些修改將對所有學生都造成廣泛而有害的影響，令人深感擔憂。

她說，雖然第九條最初是針對性別歧視，但現在卻涵蓋了性別刻板印象、性特徵、性取向和性別認同等領域，「這些都是有很大爭議的領域，可能對人們造成傷害，並且在案件中做出武斷的裁決。」

陳慧華在聲明中指出可能造成的傷害，如不是根據性別、而是根據性取向和性別認同來畫分更衣室和洗手間，這將對女性的隱私和安全造成隱患；亦或者，自認為女性的男性被允許參加女子隊伍，讓女子隊伍與男性學生競爭體育比賽，使得比賽不公。

此外，對那些使用對方非偏好代詞的學生進行懲罰，該舉也違反了第一修正案；這將讓騷擾指控在不透明的程序中進行，沒有基本的正當程序，從而讓全體學生利益受損。

亞裔政治組織「亞潮萌」(Asian Wave Alliance)創始人、Place NYC共同創辦人朱雅婷說，男生被允許參與女子隊伍進行競技，可能會造成不公平，「我有醫療行業背景，從生物角度來說，男女就是不同的，尤其在進行醫療時，針對不同年齡段、不同性別的人們，手段也是不同的」；她表示，若男子被允許使用女子的更衣間，那麼女生的安全和隱私將令人感到擔憂。