允跨性別學生如廁自由 華裔憂
教育部在上月擴大了「教育修正法案」(Educational Amendments)第9條(Title IX)規定，擬允許自定義為女生的男生使用女士衛生間後，引起巨大爭議，包括華人在內的眾多組織，直言該舉危害了學生尤其是女性學生的安全和公平；紐約同源會加入其他53個組織日前致信教育部，對於該條款的修改表示反對。
「教育修正法案」第九條最初於1972年制定，意圖防止在聯邦政府資助的教育計畫和活動中發生性別歧視和性騷擾；4月16日，聯邦教育部擴大了該條款的規定，新的法規包括基於性取向和性別認同的反歧視保護措施，新規定的條款之一，是禁止學校阻止跨性別學生使用與其性別認同相符的洗手間、更衣設施和代詞。
本月初，紐約同源會聯合其他53個組織致信教育部長卡多納(Miguel Cardona)，反對對於該條款的修改；同源會創會會長陳慧華說，這些修改將對所有學生都造成廣泛而有害的影響，令人深感擔憂。
她說，雖然第九條最初是針對性別歧視，但現在卻涵蓋了性別刻板印象、性特徵、性取向和性別認同等領域，「這些都是有很大爭議的領域，可能對人們造成傷害，並且在案件中做出武斷的裁決。」
陳慧華在聲明中指出可能造成的傷害，如不是根據性別、而是根據性取向和性別認同來畫分更衣室和洗手間，這將對女性的隱私和安全造成隱患；亦或者，自認為女性的男性被允許參加女子隊伍，讓女子隊伍與男性學生競爭體育比賽，使得比賽不公。
此外，對那些使用對方非偏好代詞的學生進行懲罰，該舉也違反了第一修正案；這將讓騷擾指控在不透明的程序中進行，沒有基本的正當程序，從而讓全體學生利益受損。
亞裔政治組織「亞潮萌」(Asian Wave Alliance)創始人、Place NYC共同創辦人朱雅婷說，男生被允許參與女子隊伍進行競技，可能會造成不公平，「我有醫療行業背景，從生物角度來說，男女就是不同的，尤其在進行醫療時，針對不同年齡段、不同性別的人們，手段也是不同的」；她表示，若男子被允許使用女子的更衣間，那麼女生的安全和隱私將令人感到擔憂。
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