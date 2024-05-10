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民主黨第二人 米維角逐紐約市長初選

記者范航瑜╱紐約報導
布碌崙州參議員米維叫板亞當斯，正式啟動2025市長競選籌款。(取自米維辦公室)
布碌崙州參議員米維叫板亞當斯，正式啟動2025市長競選籌款。(取自米維辦公室)

來自布碌崙(布魯克林)、具有非洲裔和西語裔血統的州參議員米維(Zellnor Myrie)日前宣布，他將在明年紐約市的民主黨初選中挑戰市長亞當斯(Eric Adams) ，並已成立競選市長研究委員會(exploratory committee)，為競選活動籌集資金。

米維在接受紐約時報採訪時批評亞當斯能力不足，他同時指責了亞當斯對圖書館、公園和學校等公共事業預算的削減，「我和不少市民都溝通過，大家都表示厭倦了政客作秀」；米維說 ，人們希望看到的是結果，以及政府作出不懈的努力，讓這座城市變得可負擔、安全和宜居。

來自州議會的同事也表達了對米維參選的支持，州參議員劉醇逸稱米維參加競選的消息「令人興奮」，並指米維給其留下了最深刻的第一印象； 州參議員霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)則稱米維為州立法機構中最認真、最有思想的人之一。

現年37歲的米維，父母來自哥斯大黎加(Costa Rica)，他是一名移民後代，畢業於布碌崙科技高中(Brooklyn Technical High School)，米維擁有復敦大學(Fordham University)的城市規畫碩士學位和康乃爾大學的法學博士學位；2019年起，米維開始擔任州議員，代表布碌崙中區地帶的州參議會第20選區。

值得注意的是，米維的官方X平台和Instagram等社媒上都使用簡體中文標註了自己的中文名「米維」。

據悉，米維是繼前市主計長斯靜格(Scott Stringer)之後，第二位正式宣布挑戰亞當斯的參選人，斯靜格已在1月成立了自己的委員會；另外除州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)外，前州長葛謨(Andrew Cuomo)也傳出考慮參選，藉此在政治上東山再起。

當前，亞當斯的民調支持率創歷史新低，其競選募款活動還正面臨聯邦調查；不過，亞當斯仍然擁有一些關鍵優勢，例如擁有巨額的競選資金，以及主要工會的大力支持。

米維的官方X平台和Instagram等社媒上都使用簡體中文標註了自己的中文名「米...
米維的官方X平台和Instagram等社媒上都使用簡體中文標註了自己的中文名「米維」。(截圖自米維X平台賬號)

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