堵車費再不收 MTA財務陷黑洞

州主計長發布報告指出，隨著MTA財政及債務狀況惡化，曼哈頓堵車費將成為重要救命稻草。如收費不順利，則MTA將變成更大的債務黑洞。圖為已安裝好等待啟用的收費攝像頭。(記者許君達╱攝影)

州主計長狄拿波利(Thomas P. DiNapoli)日前發布一項報告指出，大都會運輸署(MTA )當前面臨的資金壓力依舊嚴重，而曼哈頓徵收堵車費 的政策是其獲得資金的重要來源，盡快實施對於MTA未來的財政規畫至關重要。

狄拿波利介紹，MTA的運營資金除了來自財政案的直接撥款外，還大量依賴資本運作所產生的利潤或利息，而曼哈頓堵車費計畫則是未來數年內重要的一個資本運作來源，這令堵車費政策盡快上路極其關鍵，不可再拖。

他在報告中指出，在2020至2024年的MTA五年財政計畫中，548億元總預算 中的150億，本應從徵收的堵車費中獲得；然而，原定更早要開徵的堵車費受到各種阻擾，一直拖延到今年年中才有可能開始，導致2024年的資金缺口達到90億元。

數據顯示，MTA在2022年的可用資金達到創紀錄的114億元，而到了今年，原計畫的120億元直接被砍到僅剩30億元；本應於今年10月前公布的下一個五年計畫，其資金來源也將是備受討論的重要課題，若堵車費再遇挑戰，下一期的資金計畫可能會出現至少250億元的缺口。資金的短缺除了會導致現有設施的升級工作、以及新基礎設施建設的延宕外，更會損害到MTA未來的償債能力。

MTA的長期債務負擔從2000年代起開始激增，在十年間，償債壓力從2000年的114億元增加到2010年的290億元，而從2019年以後，償債壓力愈來愈大，到2023年已增加到404億元，預計到2028年，MTA的債務將接近600億元。

為應對債務，MTA逐漸增加了名為「資本鎖定箱債務」(Capital Lockbox Debt)的專項基金，這部分資金與運營成本分離，通過資本運作的獲利去支付債務及其利息，這個資金池的主要來源就是即將開徵的堵車費；「資本鎖定箱」在2023年占據MTA總體債務的5%，而隨著堵車費收入的增加，預計到2028年，這個獨立的資金池將占到債務總額的32%。

狄拿波利辦公室發出警告，若「資本鎖定箱」的規模無法順利擴大，MTA未來將疲於還債，到了2031年債務總額將達到預算的20%，成為一個更深的無底洞。