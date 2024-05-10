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RBH慶母親節 周末布碌崙、史島辦活動

記者顏潔恩╱紐約報導
RBH往年在布碌崙日落公園舉辦母親節活動。(RBH提供)
RBH往年在布碌崙日落公園舉辦母親節活動。(RBH提供)

為迎接即將到來的母親節親子文化傳播中心(RBH)定於5月11日(周六)、12日(周日)分別在布碌崙(布魯克林)、史泰登島各舉辦一場母親節活動，屆時將帶來一系列有趣的項目與活動，增進親子關係、提升社區凝聚力；主辦方表示，此類社區活動獲得華人家庭的積極反映，今年特意在不同地方舉辦多場活動，鼓勵更多的華人家庭踴躍參與。

據主辦方表示，兩場活動都將有親子遊戲、歌唱表演以及禮品贈送環節，而繪畫寫生將是此次母親節活動的亮點，屆時將按年齡分組，以母親為主題展開現場寫生，孩子們可用蠟筆、彩色鉛筆、水彩等藝術形式創作。

創辦人石巧燕表示，參與社區活動將是打破兩代文化背景、語言阻隔的最佳方式，而具有儀式感地慶祝母親節，孩子們能學會表達感受，勇敢說出對媽媽的愛；在這過程中，在美國成長的孩子們也會學會理解、尊重、愛護自己的家長，並和自己的父母有更多的互動機會。

母親節活動將於5月11日(周六)下午2時在布碌崙的日落公園舉行，地址是布碌崙6大道交45街處，12日(周日)的活動則於下午1時在史泰登島Franklin D. Roosevelt海濱步道舉行，地址是史島Fr Capodanno Blvd, Staten Island；該中心目前也向社區招募義工，有興趣者可撥電至(929) 988-2826，查詢更多詳情。

母親節 布碌崙 親子

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