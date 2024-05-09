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66年華埠老字號禮品店 熄燈

記者許君達／紐約報導
位於華埠最繁華地段的老字號丁友鴻禮品公司近日悄然結業。(記者許君達／攝影)
位於華埠最繁華地段的老字號丁友鴻禮品公司近日悄然結業。(記者許君達／攝影)

位於曼哈頓華埠核心區域的老字號工藝品店丁友鴻禮品公司(Ting's Gift Shop)近日悄然關閉，並將於10日(周五)晚間在華埠舉辦結業活動，以出清存貨，向社區道別。

丁友鴻禮品公司創辦於1958年，位於華埠披露街(Pell St.)交宰也街(Doyer St.)，是華埠歷史最悠久的家族式商戶之一，在關店前由創始人丁友鴻的女兒丁明明、丁珊珊以及她們的下一代經營。

華埠商業改進區(Chinatown BID)特殊項目經理李德容介紹，丁家此前也經營旅行社業務，因此可以利用出差的機會在亞洲各地尋找有趣的物件，然後帶回紐約銷售。早年間，丁家店舖內有大量來自香港或台灣的獨特產品，在華埠可謂獨樹一幟。與近年來充斥著廉價中國製造工業產品的紀念品店相比，丁家的選品水平一直保持著高水準，有些物件即使是十多年前進的貨，都一點不落後於今天的審美潮流。

業者丁珊珊去年在接受本報採訪時曾表示，疫情之後的生意恢復情況不如預期，因為她們的業務對於遊客來說並非像餐飲一樣的「剛性需求」，因此在大家普遍缺錢的情況下，遊客解囊的慷慨程度不如以往。

負責組織本周末結業活動的社區機構「歡迎來華埠」(Welcome to Chinatown)表示，業務不振是丁家選擇關店的重要原因。此外，機構成員Harry Trinh介紹，60多年以來一直從勞力和精神上支撐著這個家族產業的丁家母親丁婷(Tam Ting，音譯)最近的離世，也是促使丁家後人們忍痛放棄這間店鋪的原因之一。

另據社區消息人士透露，店鋪的房東最近有意收回店鋪、另作打算。而丁家姐妹近來健康狀況也不太理想，無力再維持經營。

告別活動定於10日晚間5時至8時30分，地點為曼哈頓勿街(Mott St.)30號「絲路咖啡」(Silk Road Cafe)店內。丁家兩代掌櫃人，屆時將在現場與社區及訪客交流她們的故事。

店內凌亂不堪，貨物已被搬離店鋪。剩下的存貨將在周五的告別活動中進行最後一輪售賣。...
店內凌亂不堪，貨物已被搬離店鋪。剩下的存貨將在周五的告別活動中進行最後一輪售賣。(記者許君達／攝影)

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