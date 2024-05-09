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法拉盛餐館周5/13登場 24家餐館參與

記者高雲兒／紐約報導
法拉盛商業改進區(Flushing BID)13日(周一)至23日(周四)，將舉辦第三屆「法拉盛餐館周」(Flushing Restaurant Week)活動。(記者高雲兒／攝影)
法拉盛商業改進區(Flushing BID)13日(周一)至23日(周四)，將舉辦第三屆「法拉盛餐館周」(Flushing Restaurant Week)活動。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛商業改進區(Flushing BID)8日宣布，將於13日(周一)至23日(周四)，舉辦第三屆「法拉盛餐館周」(Flushing Restaurant Week)活動，24家餐館將提供起價20元的雙人組合套餐，饕客還有機會領取布包和午餐盒一個。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧和項目主任吳凱茜表示，去年舉辦的第二屆餐館周取得了巨大成功，有21家餐廳和超過5000人參與其中；今年的餐廳數則增加到24家，期待更多人參與。

余鈿崧說，今年餐館周持續十天，其中有11家為新餐館，餐館將提供起價20元的雙人組合給民眾，包括午餐或者早於6時的晚餐；菜系豐富，包括日本拉麵、牛排、粵菜、手抓海鮮、火鍋、燒烤等菜式，食客只要前往參加活動的餐廳，即可在活動時段享受最優惠的美食福利。

凡參與活動者，都可攜帶用餐收據，前往位於法拉盛圖書館前的商改區諮詢亭領取帆布包一個；消費超過總額75元的參與者，可以在諮詢亭領取特別版法拉盛餐館周午餐盒。

此次參加「法拉盛餐館周」活動的24家餐廳，分別為皇椰雞、脆脆雞、稻香點心坊、魚你在一起、江湖烤肉、老高燒烤、湘水山莊、湖南嗦粉、季北川、局氣、老洛陽、劉一手火鍋、雲吞妹、南翔小籠包、Papparich、玩吧、PrimeMet、星財記、太二酸菜魚、Yasubee、銀記腸粉、良壽司、湘當有料、張亮麻辣燙等；民眾可訪問www.flushingbid.com查看參與餐廳的完整列表和提供的特別優惠。

市議員黃敏儀和州參議員劉醇逸辦公室代表，鼓勵民眾前來品嚐法拉盛的美食。

法拉盛商業改進區(Flushing BID)13日(周一)至23日(周四)，將舉...
法拉盛商業改進區(Flushing BID)13日(周一)至23日(周四)，將舉辦第三屆「法拉盛餐館周」(Flushing Restaurant Week)活動。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛 商改區 圖書館

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