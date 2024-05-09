維權團體州府集會 促亞太裔歷史進課堂

維權團體REACH與州參議員劉醇逸以及眾議員李榮恩等民代舉行集會，敦促紐約全州公校將亞太裔歷史納入課程。(劉醇逸辦公室提供)

維權團體「呈現與賦權亞太裔社區歷史」(REACH)，8日至州府舉行動員日(Advocacy Day)，並與州參議員劉醇逸以及眾議員 李榮恩等民代對話，敦促紐約全州公校將亞太裔歷史納入課程。

來自各個社區和維權組織的代表，當天上午與民代一同參加了新聞發布會，並在下午展開對話，呼籲通過S5963/A6579號提案。該提案在2021年仇亞犯罪飆漲期間提出，並在去年修訂後重提上案，要求州教育理事會(New York State Board of Regents)將亞太裔歷史納入全州公校課程。

REACH官方表示，動員日的主要目的在於展現民眾參與的力量，讓州議會聽到亞太裔社區的聲音。REACH成立於2023年1月，包括170多名學生、家長、教育工作者和倡導者，以及60多個社區組織。此次是REACH的第二個動員日。去年5月，REACH也曾至州府動員，但提案最終並未在去年6月的立法季結束前通過。

作為該提案發起人之一，劉醇逸表示：「亞裔 的歷史就是美國的歷史。」他認為現有的歷史書忽略了亞裔的經歷，最終導致了主流社會對亞裔的負面刻板印象，「我們必須教授真實的歷史，以便所有人了解我們對這個國家的貢獻，這樣我們才能最終消除成見，杜絕仇亞犯罪。」

李榮恩表示：「在學校教授亞太裔歷史，可以讓學生更深入了解美國社會的多樣性，培養同理心和包容性，並幫助我們的後代建立一個更公平的未來。」