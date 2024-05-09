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不是到哪裡都買不起 加州還有9城鎮中價房只15萬元

紐約皇后區新騙局 假扮中東土豪敲詐路人

長島鐵路優惠 還需再進一步

紐約客談

堵車費6月30日實施，MTA就貼心地在第二天給長島鐵路打個折扣，以減輕民眾進城的負擔。

可惜，民怨仍然不平。第一是折扣有點小，僅為九折，從曼哈頓往返皇后區東部各站的月票價格將從220元降至198元，往返布朗士北部各站的票價將從199.75元降至180元；但是新澤西州相似距離的通勤火車票才152元，遠遠低於長島鐵路的價格。

第二則是，鐵路折扣僅針對紐約市，即使是和皇后區十分相近的大頸地區，都享受不到類似優惠，而據筆者所知，包括大頸在內的長島眾多地區，都有很多居民需要前往曼哈頓通勤。

第三則是到了晚間，車次太少。一位華裔民眾直言不諱，火車比地鐵乾淨、安全而且快速，但是到了晚上，車次驟減，還要轉車，倒還不如地鐵快速，他不僅發問，「那我為什麼還要買月票呢？」

誠然，堵車費和居高不下的火車票，對於不在曼哈頓工作的民眾來說，頂多就是少進幾次城，少約在曼哈頓聚會而已；且另一方面，在後疫情時代，許多民眾都無需日日通勤，那麼這高價火車票對許多民眾來說，也不是個問題。

但是，還有一部份「沈默的大多數」，他們幹著服務業，如餐廳服務員、護工，每周五天甚至六天都必須通勤到上班所在地，對於這一部份人，他們只能在選擇住在市區、承擔高房租，還是住在郊區、承擔長時間通勤和不算便宜的火車票之中進行抉擇，區別不過是被宰一刀還是被宰兩刀。

他們不發聲，不代表痛苦不存在，MTA也許真的應該反省一下認為自己已經兩年減價兩次的高姿態，並思考如何才能真正地便利惠民。

長島鐵路 曼哈頓 地鐵

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