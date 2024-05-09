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警:家暴不要忍 要及時報警

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙華人社區服務中心舉辦家庭暴力專題講座。(記者胡聲橋 / 攝影)
布碌崙華人社區服務中心舉辦家庭暴力專題講座。(記者胡聲橋 / 攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀華人社區服務中心8日在會所舉辦關於家庭暴力的專題講座，邀請市警62分局兩名警員，向在場的華裔長者介紹如何預防和應對家庭暴力；警員指出，為避免助長暴力和攻擊行為，受害者遇事不要啞忍，最好的方式就是及時向警方報案。

該服務中心負責人羅添福說，一名華裔婦女曾投訴，常在家中遭到丈夫的毆打，但因需依靠對方申辦綠卡，只能忍氣吞聲，但希望有辦法可以制止丈夫的持續暴力行為；對此一名曾姓的華裔女警回應，申辦綠卡和遭遇家暴是兩回事，不應混為一談，建議該名婦女立即報警處理，其綠卡申請不會因家暴事件受到影響。

她說道，要走出家庭暴力的怪圈，最好的辦法就是把事情說出來，讓警方安排處理家暴問題的專家解決情況，受害者千萬不要害怕遭到報復打擊，或擔心被趕出家門而拒絕採取行動；另外，不光是綠卡，任何政府發放的福利卡，比如糧食券、白卡、藍卡等，都不會因為涉及家庭暴力受影響，受害者不僅可以通報正發生在自己身上的家暴事件，就算是已發生過的，警方也會錄取受害者的口供，登記處理。

據統計，警方目前接獲的家暴事件正逐年增加，亞裔社區也是如此，但這並不意味著家庭暴力問題有愈發嚴重的趨勢，另外的可能性是有愈來愈多的人選擇報案；警方表示，家暴是社區較為普遍的問題，若受害者不發聲，這些狀況難以浮出水面，而警方當前掌握的相關數據仍不足，只能鼓勵受害者為維護自身權益而勇敢發聲，此舉也將激勵更多其他家暴受害者。

羅添福說，華裔家庭的家暴情況還牽扯到一些傳統觀念上的差別，例如華人認為家醜不可外揚，多一事不如少一事，他呼籲民眾要改變觀念，身處在美國，講究的是就事論事，若有問題不應藏著掖著，而是積極尋求解決方法；最後他也強調，警察會極力地幫助社區和居民，鼓勵家暴受害者及時向警方報告，努力尋求解決方法。

家暴 綠卡 華裔

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