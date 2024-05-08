市議會再度呼籲擴大「公平票價」 並加大交通安全投資

市議會再敦促市長亞當斯擴展「公平票價」計畫，將資格門檻從目前的聯邦貧困線120％提升到200％。(記者范航瑜／攝影)

市議會在日前的聽證會上再次敦促市長亞當斯(Eric Adams)擴展「公平票價」(Fair Fare)計畫，將資格門檻從目前的聯邦貧困線120％提升到200％，並加大對交通基礎設施和安全的投資 。

在7日舉行的交通及基礎設施執行預算 聽證會上，市議長歐德思(Adrienne Adams)重申了擴展「公平票價」計畫的必要性。「隨著乘客人數逐漸從疫情期間的低迷中恢復，擴大「公平票價」計畫將使更多紐約市 民能夠承擔起地鐵和公車的費用。」議會提議為「公平票價」增加基礎資金5420萬元，使資格門檻擴展到聯邦貧困線的200％。

對於一人戶來說，年收入在1萬5060元以下即滿足聯邦貧困線標準。「公平票價」計畫門檻現為1萬7496元。如果提升到200%，年收入在3萬120元以下的居民也都將符合這一標準。目前已有32萬紐約市民加入這一項目。

「公平票價」計畫由市人力資源管理局(Human Resources Administration, HRA)管理，提供給符合條件的低收入居民公共運輸票價的半價補貼。議會和政府在2023財年預算中首次為該計畫確定了7500萬元的年度資金。在2024財年預算協議中，議會和市府再次達成共識，將資格門檻從聯邦貧困縣的100％提高到120％，並再添2000萬元資金。

市議會還強調為交通安全基礎設施方面增加投資，例如增設照明措施等。其中，少數族裔社區將是交通安全投資的重點。這些社區交通死亡事故發生率通常高於平均值，街道安全設施也更為落後。

議會呼籲市府恢復300萬元資金，用於「零死亡願景」(Vision Zero)計畫的教育普及工作。自該計畫啟動以來，交通死亡人數下降了16%，但近來進展卻幾近停滯。2023財年共發生了143起自行車騎手死亡事故，創本世紀死亡人數紀錄。