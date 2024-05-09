「Don Q」獲獎無數 華裔石尚秋韻參演 感謝前輩指導

華裔演員石尚秋韻。(石尚秋韻提供)

講述發生在紐約市義大利 社區和華埠 幫派故事的犯罪劇情電影「Don Q」，目前在諸多電影節中榮獲各大獎項，聚集多名老牌影星，也讓華裔演員石尚秋韻有了嶄露頭角的機會；她近期接受本報採訪，形容在此次拍攝中有很好的體驗和感悟，並遇到有很高藝術造詣的演員前輩們，獲得他們在片場的耐心指導。

「Don Q」由艾美獎 最佳男主角得主、及四次榮獲金球獎提名的美國演員艾桑提(Armand Assante)主演，電影靈感源自於西班牙反騎士小說「堂吉訶德」；在這部電影中，精神錯亂的Don Q(亞桑提飾演)因迷戀於舊時代的義大利社區，看不慣文化變遷的他化身為黑手黨頭領，懲治城市裡的罪惡，期間他愛上了在餐館裡打工、由石尚秋韻飾演的中國女孩荔茗，想將她從中國黑幫老大的手中救出。

石尚秋韻表示，過去活躍於舞台音樂劇，直到2021年轉戰電影屏幕，也是同年，在兩輪試鏡後被Don Q製作團隊相中，隨即投入四周的拍攝工作。

她回顧片中最喜歡的一幕場景，她穿著紅色超長裙尾的舞衣被Don Q擁抱著跳舞，也是在這場戲中，她學會在舞蹈律動中與鏡頭合作，並在亞桑提的指導下，兩人很快便搭建默契和信任，給予角色百分百的投入。

她表示，荔茗的出現對Don Q的人生轉折意義有很大的影響，而自己能在這部影片中擔當如此重要的角色，感到非常驚喜且榮幸；因過去出演的角色多以甜美、浪漫的形象示人，石尚秋韻希望能在不同的角色中有新的探索、嶄新的突破，接下來也將參演一些影視劇項目，與觀眾見面。

「我一直夢想和優秀的藝術家合作，不僅是藝術上有造詣，同時也是善良真誠的人」，她形容，亞桑提和其他演員前輩們在片中不僅給她耐心指導，也會積極交流，想要了解她對事物的看法與感受；這些舉動給了她很多溫暖，讓她意識到自己是作品中不可或缺的一份子，同時激勵她未來在演藝道路上也做個善良溫暖的人。