慶母親節 市議員黃敏儀、李琳達辦公室贈送奶粉

市議員黃敏儀、李琳達辦公室將贈送免費奶粉。(黃敏儀辦公室提供)

為慶祝母親節 的到來，市議員黃敏儀與李琳達(Linda Lee)將於10日，在各自的辦公室免費贈送適合六到12個月大嬰兒的奶粉，每個家庭限領兩罐；該奶粉由非營利組織UA3和紐約市 議會議長歐德思(Adrienne Adams)提供。

市議員黃敏儀表示，扶養孩子並不容易，奶粉的費用對許多家庭來說更是重大負擔，這次贈送活動不僅是緩解經濟壓力的問題，也是一個讓社區民眾聚在一起慶祝母親們重要貢獻的機會，「我希望有小孩的家庭能夠利用這個機會降低他們的托兒費用，即使只是一點點都好。」

市議員李琳達(Linda Lee)表示，作為一名撫養兩個年幼男孩的母親，新父母所面臨的壓力仍記憶猶新，希望藉由這次贈送，能夠減輕一些家庭的經濟困難。

據了解，非營利組織UA3在2024財政年度的市政預算 中獲取了11萬2500元的市議會撥款，用以支持紐約市面臨飢餓問題的挑戰；紐約市議長歐德思表示，透過與UA3的持續合作，市議會解決了皇后區許多家庭面臨的食品安全和飢餓問題，期待與UA3繼續攜手合作，為所有紐約市民提供服務。

有意領取的民眾，可以在10日上午10時至下午3時之間，至黃敏儀選區辦公室領取，地址：136-21 Latimer Place, Suite 1D，或是至李琳達選區辦公室領取，地址：73-03 Bell Boulevard。此次贈送的是28盎司奶粉，適合六到12個月大的嬰兒食用，每個家庭限領兩罐。