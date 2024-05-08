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中領館推廣中華文化 吸引Z世代

記者范航瑜／紐約報導
「重溫美中佳話，共創美好未來」圖片展，展現美中建交45年來互動交往的縮影。(中領館提供)
「重溫美中佳話，共創美好未來」圖片展，展現美中建交45年來互動交往的縮影。(中領館提供)

中國駐紐約總領事館近日面向領區「Z世代」青年，舉辦了「走近中國——感悟中文精髓 體驗非遺魅力」主題開放日活動。福建省副省長江爾雄、總領事黃屏、中外語言交流合作中心高級顧問、華美協進社榮譽社長兼孔子學院院長賀志明等出席並致辭。副總領事錢進、負責教育事務的參贊余有根等人出席。

黃屏致辭歡迎福建省訪美代表團以及各界友好人士來館。黃屏表示，通過學習中文和中華文化，對於穩定美中關係十分重要，「希望大家通過開放日，近距離感悟中文的博大精深，領略中華非遺瑰寶，感受中國發展脈動和多元文化魅力。歡迎美國青年朋友積極赴華交流」。

江爾雄在致辭中介紹了福建的地理環境、旅遊資源、交通條件、飲食文化等特色。她表示，福建素有「山海畫廊、人間福地」的美譽，並歡迎美國青年朋友到福建觀光旅遊。

來賓共同觀看了上海廣播電視台製作的紀錄片「中文拼圖·我在美國學中文」集錦片段。來自福建省的藝術代表團奉上了極具特色的非物質文化遺產演出，包括大鼓涼傘「金鼓迎賓」、經典樂曲「愛拼才會贏」和壓軸民樂「龍騰福地」等。嘉賓還體驗了福建茶文化和書法文化，近距離觀察漳州布袋木偶戲道具，並與木偶藝術家現場互動。

開放日期間，黃屏與嘉賓共同為「重溫美中佳話，共創美好未來」圖片展揭幕，展現美中建交45年來互動交往的縮影。來自哥倫比亞大學、聖約瑟夫大學、俄亥俄州立大學、布碌崙科技高中(Brooklyn Technical High School)、布魯克林拉丁(The Brooklyn Latin School)學校、費城的威廉-博丁高中(William W. Bodine High School)等16所大中學校校領導和青年師生及領區多個友好團體和僑團代表等近200人參加了本次活動。

嘉賓近距離觀察漳州布袋木偶戲道具，並與木偶藝術家現場互動。(中領館提供)
嘉賓近距離觀察漳州布袋木偶戲道具，並與木偶藝術家現場互動。(中領館提供)
江爾雄在致辭中介紹了福建的地理環境、旅遊資源、交通條件、飲食文化等特色。(中領館...
江爾雄在致辭中介紹了福建的地理環境、旅遊資源、交通條件、飲食文化等特色。(中領館提供)
黃屏表示，通過學習中文和中華文化對於穩定美中關係十分重要。(中領館提供)
黃屏表示，通過學習中文和中華文化對於穩定美中關係十分重要。(中領館提供)
黃屏與嘉賓共同為「重溫美中佳話，共創美好未來」圖片展揭幕。(中領館提供)
黃屏與嘉賓共同為「重溫美中佳話，共創美好未來」圖片展揭幕。(中領館提供)

俄亥俄州 費城 觀光

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