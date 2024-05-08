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專訪多蘭參選國會眾議員 挑戰歐凱秀

記者尤昱程／紐約報導
多蘭(Martin Dolan)參選第14選區國會眾議員。(多蘭競選辦公室提供)
多蘭(Martin Dolan)參選第14選區國會眾議員。(多蘭競選辦公室提供)

挑戰現任議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez的)紐約州第14國會眾議院選區民主黨籍參選人多蘭(Martin Dolan)，在7日接受世界日報專訪，他表示將降低紐約州的稅收負擔，針對就業市場需求調整教育體系，減輕學生的負擔。雖尚無任何政治人物背書，但他表示，對自己在兩周獲取7000份連署簽名感到滿意。

紐約州第14國會選區，主要涵蓋布朗士與皇后區兩區，包括華人聚居的大學點(College Point)、木邊(Woodside)、艾姆赫斯特(Elmhurst)、東艾姆赫斯特(Elmhurst)等地區。多蘭(Martin Dolan)此前在金融界工作相當長的時間，從華爾街的助理交易員，一路升到摩根大通(JP Morgan)保險投資銀行團隊負責人。

民主黨籍的多蘭說，目前民主黨的左翼傾向過於極端，而他主張堅持在政治改革中遵循更保守的方法，他認為，紐約州和布朗士的交通擁擠問題迫切需要解決，並指責現任議員歐凱秀未能有效應對該問題。

從事多年財務相關工作，多蘭對於美國的經濟現況提出了建議，他說，「美國首先需要解決的問題，那就是擁有35兆元的債務，大部分的這些債務都是因為新冠疫情而產生的；然而，現在利率正在上升，我們需要馬上做的就是降低債務。」

針對稅收政策，多蘭表示紐約州和紐約市的稅收太高，應再降低25%至30%，如此才能對更多家庭減輕負擔；他也提倡制定在家工作的相關政策，「這是現代社會的工作常態，我們需要保護我們的國家和經濟，並真正地行動起來。」

而許多華人關心的教育方面，他表示，紐約的主要問題還是回歸到稅收問題，即學校預算的25%用於退休教師是不合理的；他說，聯邦政府應該接管退休金，當員工退休時，他們可能會搬到佛羅里達州或其他地方，他們可以自由選擇去任何地方，並且應該得到他們的養老金，但這不應該由地方學校董事會或住在全國各地的人來為他們埋單。

目前，多蘭並無拿到任何政治人物或組織的背書，他說，挑戰現任者通常都不會拿到什麼背書，儘管如此，他對於自己在兩周獲取7000份的簽名連署書感到滿意，也對社區選民的支持表達感謝。

紐約州 退休金 民主黨

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