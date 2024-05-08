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紐約幼獅青少年管弦樂團 6月8日林肯中心開演

記者尤昱程／紐約報導
紐約幼獅青少年管弦樂團於僑教中心宣布，第20年度林肯中心音樂會將在6月8日登場。(記者尤昱程／攝影)
紐約幼獅青少年管弦樂團於僑教中心宣布，第20年度林肯中心音樂會將在6月8日登場。(記者尤昱程／攝影)

秉持著「服務社區、教育英才」的紐約幼獅青少年管弦樂團(Youth Orchestra, CYCNY)，將於6月8日舉辦第20屆林肯中心年度音樂會，為觀眾奉上古典、流行、西班牙情歌、古巴熱舞曲和台灣名謠丟丟銅仔，音樂總監鍾啟仁將擔任大提琴獨奏。此外，該管弦樂團也將於本月18日，在法拉盛台灣會館表演一場供社區人士聆聽的免費音樂會。

音樂總監暨指揮鍾啟仁表示，今年的表演相當多元，有古典風格也有輕快打擊樂，特別是下半場準備的台灣民謠「丟丟銅仔」，不僅是全紐約唯一，更是樂團內同學最喜愛的演奏曲目之一。

紐約幼獅青少年管弦樂團成立於1996年，除每年定期於皇后區舉辦聖誕音樂會與林肯中心年度音樂會之外，也曾到美國、亞洲以及歐洲等地進行演奏巡迴之旅；此外，該團體在社區中也有多次親善演出，行跡遍及圖書館、公園、學校、醫療與復健中心等。

6月8日當晚的演出，將由音樂總監鍾啟仁及打擊樂指導林季靜指揮近50位年輕演奏家，其他指導老師為洪莉玲、廖信惠、林季靜、張紀葳、福岡保彥(Yasuhiko Fukuoka) 、以及黃馨儀。屆時將為觀眾帶來古典、流行、西班牙情歌、古巴熱舞曲和台灣名謠丟丟銅仔，並由音樂總監鍾啟仁擔任大提琴獨奏。

藝術總監方秀蓉表示，為了回饋法拉盛社區，今年也將是持續第九年提供免費音樂會，這場免費演出除不表演布魯赫的「晚禱」外，其餘曲目皆與6月8日相同；活動時間為本月18日晚7時，地點為北方大道台灣會館(137-44 Northern Blvd., Flushing, NY) ，觀眾無需購票，可直接前往。

而林肯中心年度音樂會，則會在6月8日晚上7時30分，在林肯中心愛麗斯‧特莉廳(Alice Tully Hall, Lincoln Center)演出，有興趣者可以在紐約幼獅青少年合唱團購票，網址：www.youthorchestra.com，也可致電聯絡行政總監張俊生(347)306-2511，或藝術總監方秀蓉(917)912-8288。

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