美東華人聯誼會講座 談智能車變革

美東華人學術聯誼會舉辦講座。(記者尤昱程/攝影)

美東華人 學術聯誼會(CAAPS)日前在法拉盛 華僑文教中心舉辦專題講座,探索變革中的都市交通出行方式,包含智能交通系統、互聯和自動駕駛車輛(CAVs)、電動車 (EVs)和人工智能創新的整合,以及這些交通工具對城市交通出行的影響;本次專題講座由該會會長錢一之召集,此外,該會董事長徐慧茵及駐波士頓台北經濟文化辦事處科技組組長蔡孟勳皆蒞會致詞。

美東華人學術聯誼會會長錢一之表示,此次講座是關於未來的交通運輸對於大都市的一些影響,尤其是對於一般人的日常出行;「尤其是全世界都在探討交通對於環境以及能源帶來的衝擊」,他說,「推行電動車是一個趨勢,對全球暖化會提供一個相當大的貢獻,尤其是在紐約這樣一個大城市,數千輛的公車每天不停地在跑,如果大家都是在以油車為主要載具的話,那麼展示出來的汙染造成這個全球化是非常嚴重的。」

此場講座邀請到了大都會運輸局(MTA New York City Transit)主任翁百里(Buckley K. Yung)、新州羅格斯大學(Rutgers, The State University of New Jersey)博士金璟(Peter Jin)、以及紐約大學博士周約瑟(Joseph Chow),他們分別對於零排放公車、智能交通以及電動車市場的議題作了分享。

美東華人學術聯誼會董事張彰華表示,希望未來華人學術聯誼會可以跟社區有更多溝通,在環境保護上做出更多努力;同時他也呼籲民眾要讓盡量多使用大眾的交通工具、減少廢氣汙染環境。

為持續宣導環保觀念,美東華人學術聯誼會將於8月17日中午12時,在法拉盛喜來登酒店(Sheraton LaGuardia East Hotel)舉辦環境與科技相關年會,希望能夠提供大家更大的平台,並廣邀各界學者專家前來進行交流。

更多活動資訊,可至美東華人學術聯誼會網站查詢:https://www.caaps.us/RecentActivities.html。