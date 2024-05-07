紐約客談／調漲穩租公寓 須找平衡點

亞當斯上任市長以來，已經連續兩年調漲穩租房租金 ，紐約市租金指導委員會近日舉行初步投票，同意一年租約的租金上漲2%至4%，兩年租約的租金上漲4%至6.5%，而若漲租計畫最終通過，紐約市的200萬名穩租房租客 ，將面臨連續第三年的租金上漲。

紐約市租金指導委員會雖說意在平衡租客與房東 的利益，但另一方面，它的九名成員皆由市長委任，他們投票的結果，往往也反映了市府與市長在租客與房東之間的傾向。在前任白思豪擔任市長的八年期間，委員會曾三次投票凍結租金，並從未批准超過1.5%的增幅。因此常見的現象是，如今的穩租公寓租客們，常聚集在大廳聲討亞當斯，也公認白思豪在這方面對於租客的保護。

從租客的角度來看，在去年，將一年租約加租3%，兩年租約頭年加租2.75%、次年加3.2%，並在前年將一年租約加租3.25%，兩年租約加租5%的漲幅並不算少，尤其在物價飛漲、工資不漲的大背景下。以2000元的租金為例，一個月再多100多元，自然有經濟壓力。

然而房東，尤其是小房東方面的壓力也不容小覷，在2019年，州議會取消了許多為穩租公寓漲租的政策，其中也取消了「法定空置獎金」(statutory vacancy bonus)，不再允許房東在公寓空出後，上漲20%的房租，因此依靠紐約市租金指導委員會的投票漲租，成為了唯一實際的辦法。也有不少房東在近年來選擇空置房屋，因為在通膨、地稅、保險上漲的多重夾擊下，穩租公寓每年的微弱漲幅，已經不足以幫助他們支付所需要的翻新和維修費用。

避免衝突是不可能的，也只有將漲幅限制在一個合理範圍，使更多房東參與市府各項建築保護計畫，並在有雙方相關調研數據支撐的背景下，才能更有效益地達到一種平衡。