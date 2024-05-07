助力醫院運營 布碌崙華裔男護士獲表彰

市公立醫院系統南布碌崙醫院華裔男護士長葉先生日前受到醫院表彰。(南布碌崙醫院提供)

市公立醫院系統南布碌崙 醫院(NYC Health + Hospitals/South Brooklyn Health)6日表彰了負責整個醫院護理工作的副護士長，華裔葉威弗雷多(Wilfredo M. Yap Jr.音譯)。

根據南布碌崙醫院的介紹，葉先生的工作是確保南布碌崙醫院的數百名護士遵守條例和設備操作細則，為患者盡可能提供好的護理。他的部分工作是與護士和相關管理人員見面，與患者交談，並在醫學手術方面承擔一部分領導人職責。此次表彰，是為了獎勵葉先生對醫院護理工作運營產生積極的影響。

不過，據葉先生自己說，當護士並不一直是他的職業目標，更不用說當護士長了。當他在南布碌崙醫院心臟康復中心工作時，他當時幾乎已經完成了理療師的課程。正是當時他與護士肩並肩對心臟病 病人的身體鍛煉進行監控，使他下決心走護士這條路，而後來的新冠疫情 讓他明白，領導一個團隊正是他想做的事情，這一經歷也教會他如何在護理工作中進行有效溝通。葉先生認識到，溝通始終是關鍵，患者在任何醫療機構遭受傷害的首要原因就是缺乏溝通或溝通不暢。

每年5月是全國護士月，5月6日至12日是全國護士周。葉先生的部分工作就是確保醫院的護士得到肯定和讚賞，目前他正在籌備頒獎典禮、冰淇淋社交和職業發展等活動。今年全國護士周的主題是「讓護士產生影響」。葉先生希望護士不僅對患者、同伴、同事，而且對社區以及紐約市公立醫院系統產生深遠的影響。

2022年，南布碌崙醫院曾獲得美國護士資格認證中心頒發的「卓越之路」(Pathway to Excellence)獎，以表彰該醫院致力於為護士創造健康的工作環境。