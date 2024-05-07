警察學院畢業禮 616新血入列

紐約市警察學院舉辦畢業典禮，600餘人成為新警察。(記者許君達／攝影)

紐約市 警察學院(NYC Police Academy)6日於曼哈頓中城麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)舉行畢業典禮，本屆畢業生共616人，其中576人將加入紐約市警(NYPD)、33人將進入大都會運輸署(MTA)警隊工作。

本期畢業典禮是繼去年年底的市府提出預算 削減計畫後首次恢復。根據此前的報導，由於無證客危機導致的市府預算縮減，警察學院在去年年底送走最後一批畢業生後，曾一度推遲新生的課程。而本次超過600人的畢業生規模，在最近兩年之內也屬於較高的水平。

市警總局局長卡班(Edward Caban)介紹，本屆畢業生操持著34種母語，但其中超過60%都是紐約本地居民，在這樣一個國際都市中，多元的文化背景有助於他們成為更好服務社會的警察。他同時也告誡新警員，他們穿著與在一個多月前剛剛因公殉職的警察迪勒(Jonathan Diller)相同的制服，未來也會冒著與他所受相同的仇恨浪潮。

市長亞當斯(Eric Adams)也因應當前的社會環境，提到對於警察甚至美國本身的不信任或仇恨正在瀰漫，但警察依舊是保衛自由、民主以及這個「最偉大的國家」的重要力量，責任重大。「即使是那些貶低紐約警察的人，到了需要的時候也依舊要來向他們求助。」

在本屆畢業生中，共有90名亞裔 新警員。26歲的吳繽友來自福州移民家庭，他在長島南部的長灘(Long Beach)長大，從小就在鄰里之間相互幫助的環境下生活，因此也立志未來將這種善意回饋給社會。而在2020年新冠疫情爆發後，他又看到亞裔社區所受到的傷害，因而決定報考警校，以從警的方式實現自己服務社會的理想。