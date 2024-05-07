警察學院畢業禮 616新血入列
紐約市警察學院(NYC Police Academy)6日於曼哈頓中城麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)舉行畢業典禮，本屆畢業生共616人，其中576人將加入紐約市警(NYPD)、33人將進入大都會運輸署(MTA)警隊工作。
本期畢業典禮是繼去年年底的市府提出預算削減計畫後首次恢復。根據此前的報導，由於無證客危機導致的市府預算縮減，警察學院在去年年底送走最後一批畢業生後，曾一度推遲新生的課程。而本次超過600人的畢業生規模，在最近兩年之內也屬於較高的水平。
市警總局局長卡班(Edward Caban)介紹，本屆畢業生操持著34種母語，但其中超過60%都是紐約本地居民，在這樣一個國際都市中，多元的文化背景有助於他們成為更好服務社會的警察。他同時也告誡新警員，他們穿著與在一個多月前剛剛因公殉職的警察迪勒(Jonathan Diller)相同的制服，未來也會冒著與他所受相同的仇恨浪潮。
市長亞當斯(Eric Adams)也因應當前的社會環境，提到對於警察甚至美國本身的不信任或仇恨正在瀰漫，但警察依舊是保衛自由、民主以及這個「最偉大的國家」的重要力量，責任重大。「即使是那些貶低紐約警察的人，到了需要的時候也依舊要來向他們求助。」
在本屆畢業生中，共有90名亞裔新警員。26歲的吳繽友來自福州移民家庭，他在長島南部的長灘(Long Beach)長大，從小就在鄰里之間相互幫助的環境下生活，因此也立志未來將這種善意回饋給社會。而在2020年新冠疫情爆發後，他又看到亞裔社區所受到的傷害，因而決定報考警校，以從警的方式實現自己服務社會的理想。
祖籍廣州的吳清(音，Ching Wu)表示，六個月的警校學習教給他最多的，是如何在紐約這個以多元文化為特色的都市和社區中更好地與不同族群打交道，以便理解他們的需求，並幫助包括華人在內的各少數族裔社區與警方建立更密切的聯繫。
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