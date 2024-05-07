布碌崙社委會委員 華人新血大增

布碌崙第10社委會新委員黃真。(本人提供)

布碌崙 (布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)近日正式任命了多個華人 聚居區社委會的委員，這些新委員將於本月21日正式宣誓就職，任期兩年。令人欣喜的是，今年有更多華人申請加入社委會並最後獲得了任命，其中第十社委會的華裔 委員由過去的二人增至六人。

布碌崙第十社委會代表華人聚居的貝瑞吉、戴克高地和漢密爾頓堡(Fort Hamilton)，上一屆50名委員中只有兩名華人，今年卻增至六人，他們分別是社區人士凌飛、黃真、Shirley Chin、Lisha Luo Cai、Yanfei Wu和Jack Zhang。

布碌崙第10社委會新委員凌飛。(本人提供)

凌飛表示，第十社委會的華裔委員今年大增，這也說明近一兩年華裔在社委會的重要性在慢慢提高，華人參與度也有提升。現在有更多華人進入社委會，可以使華裔對影響社區的事務有更多發言權，包括86街遊民所等有爭議的事件。

身為律師，並在亞裔社區中心(ACC)等多個非牟利機構擔任法律顧問或董事成員的黃真表示，自己在這個社區工作、生活了近20年，現在第一次當上了社委會委員，她希望能更早了解社區動態，對不佳決策能早日發現和阻止，她還希望在社區和政府的溝通上發揮橋梁作用。

布碌崙第12社委會新委員黃啟旺。(本人提供)

紐約華人聯合會理事長、警民社安協會執行主席黃啟旺，即將走馬上任布碌崙第12社委會委員，該社委會涵蓋8大道東側的區公園(Borough Park)、日落公園和中木(Midwood)等地區。布碌崙亞裔民安隊隊長柳寶枝是第12社委會上一屆委員，這一屆將留任。

黃啟旺說，更多華人進入社委會對社區是大好事，會對社區的改變、發展和治理帶來更積極的影響。他自己在社區生活了30多年，就一直在幫社區做事情，華人來到美國，既需要深入了解美國社會的運作方式，更需要參與社區活動。參加社委會能了解社區將做什麼，將信息帶回華社，同時也能將華社的需要告訴社委會，為華社發聲，發揮雙向傳遞的作用。