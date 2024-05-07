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紐約市祈禱日 華埠正覺寺傳遞宗教正面價值 獲市長表彰

記者劉梓祁／紐約報導
紐約市祈禱日，華埠正覺寺獲市長表彰。(記者劉梓祁／攝影)
紐約市祈禱日，華埠正覺寺獲市長表彰。(記者劉梓祁／攝影)

為紀念市內悠久的宗教表達歷史，每年5月2日被定為「紐約市祈禱日」(Nyc Day Of Prayer)，旨在鼓勵擁有信仰群體一同祈福並完成善舉，以及展示市民間的團結與和諧；當日，各種宗教機構會對外開放，舉行特別活動和儀式，包括禱告會、靜思瞑想、宗教音樂會和社區服務等。

本年祈禱日，共有兩家華人宗教機構入選市府推薦名單，為曼哈頓華埠的正覺寺和皇后區法拉盛的佛光山紐約道場。由當天早上9時起，正覺寺便開始舉行傳統的佛教儀式，如經文誦讀等。據介紹，正覺寺的宗旨在於「弘揚佛法、倡導孝義，並以誦經禮懺扶持道德，和以止觀禪修淨化心靈」。

紐約市祈禱日，華埠正覺寺獲市長表彰。(記者劉梓祁／攝影)
紐約市祈禱日，華埠正覺寺獲市長表彰。(記者劉梓祁／攝影)

華埠正覺寺住持釋宏愍表示，寺院長期通過集體力量與配合，以促進互相尊重和理解，宣揚和諧共處的生存之道。釋宏愍還說，當日活動不僅是一次宗教儀式的展現，也是一個社會和文化交流的平台，希望以此讓更多人了解佛教的深刻意義，並實踐這些教義在日常生活中的應用。

活動中，市長亞當斯(Eric Adams)辦公室代表何助敏(Gilbert Hoe)，代表市府向正覺寺頒發表彰，以認可其在推廣宗教和傳遞正面價值觀方面所作的努力。同時到場的還有紐約亞裔婦女會會長陳雲和美東佛教研究總會代表薛駿等人。

華埠 亞當斯 亞裔

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