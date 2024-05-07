紐約市祈禱日 華埠正覺寺傳遞宗教正面價值 獲市長表彰

紐約市祈禱日，華埠正覺寺獲市長表彰。(記者劉梓祁／攝影)

為紀念市內悠久的宗教表達歷史，每年5月2日被定為「紐約市祈禱日」(Nyc Day Of Prayer)，旨在鼓勵擁有信仰群體一同祈福並完成善舉，以及展示市民間的團結與和諧；當日，各種宗教機構會對外開放，舉行特別活動和儀式，包括禱告會、靜思瞑想、宗教音樂會和社區服務等。

本年祈禱日，共有兩家華人宗教機構入選市府推薦名單，為曼哈頓華埠 的正覺寺和皇后區法拉盛的佛光山紐約道場。由當天早上9時起，正覺寺便開始舉行傳統的佛教儀式，如經文誦讀等。據介紹，正覺寺的宗旨在於「弘揚佛法、倡導孝義，並以誦經禮懺扶持道德，和以止觀禪修淨化心靈」。

紐約市祈禱日，華埠正覺寺獲市長表彰。(記者劉梓祁／攝影)

華埠正覺寺住持釋宏愍表示，寺院長期通過集體力量與配合，以促進互相尊重和理解，宣揚和諧共處的生存之道。釋宏愍還說，當日活動不僅是一次宗教儀式的展現，也是一個社會和文化交流的平台，希望以此讓更多人了解佛教的深刻意義，並實踐這些教義在日常生活中的應用。

活動中，市長亞當斯 (Eric Adams)辦公室代表何助敏(Gilbert Hoe)，代表市府向正覺寺頒發表彰，以認可其在推廣宗教和傳遞正面價值觀方面所作的努力。同時到場的還有紐約亞裔 婦女會會長陳雲和美東佛教研究總會代表薛駿等人。