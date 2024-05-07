糖尿病預防教育 紐約大學再徵參與者

紐約大學醫學院在8大道啟動一項華裔預防糖尿病的調查研究項目。(記者顏潔恩／攝影)

紐約大學醫學院日前攜手阿茲海默症關愛服務、富康醫療、松柏社區服務、布碌崙華人 策劃協會和紐約親子互助會，在布碌崙(布魯克林)8大道召開記者會，宣布啟動針對華裔 的預防糖尿病調查研究項目；紐約大學醫學院的助理教授胡璐表示，此研究項目已是第二次面向紐約華人推行，去年的研究得到了華人參與者的積極反饋，當日也有人現身說法，表示獲益良多，呼籲符合條件的華人踴躍參與。

據統計，在紐約的每兩個華人中就有一人患有糖尿病，或處在糖尿病前期，他們多數是低收入、不諳英文、血糖控制不好、或不了解飲食運動的華人；儘管研究發現，通過飲食和運動減重5至7%，就能降低58%的糖尿病發病率，但華人因語言障礙、飲食習慣跟市面上流行的方案不同、無醫療保險等，使得他們很少接觸這些干預項目。

由學者胡璐及其團隊為華人群體量身訂製的糖尿病預防教育項目，將在5月至7月間招募18至70歲、正考慮減肥、想要了解糖尿病預防相關知識、且住在布碌崙和曼哈頓的華人；參與者將在微信上學習為期12周的30個中文教育視頻，並獲得十周免費的新鮮蔬果送上門，工作人員也會每兩周打電話詢問情況，參與者也會在研究的一開始、第三個月和第六個月完成問卷調查，獲得75元的禮品卡。

在去年參與項目的華裔余先生說，當時覺得自己很胖，走一點路都覺得辛苦，平時都一定要以坐車為主，參加項目後逐漸改觀，如今每日走5000步都不在話下，也成功減重了8磅左右；另名參與者連小姐則說，父親患有糖尿病，加上自己懷二胎時血糖升高，她抱著嘗試的心情參與了該項目，結果不僅有新鮮的蔬果吃，研究人員也會了解她的飲食狀況，提供健康的替代選擇，讓她獲益匪淺。

主辦方今年將招募共75名華人，有興趣者可致電胡璐，電話為(347) 380-2416、或(929) 837-8863。