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猴痘病例激增 市衛生局籲重視打疫苗

記者許君達／紐約報導
紐約市猴痘病毒感染數量重新出現上升趨勢，衛生部門建議高風險人群完整接種疫苗。(本報檔案照)
紐約市猴痘病毒感染數量重新出現上升趨勢，衛生部門建議高風險人群完整接種疫苗。(本報檔案照)

數據顯示，從去年10月開始，紐約市的猴痘(mpox)病例在經歷了近一年的低潮期後重新出現上升趨勢，平均每月增加36例，其中超過七成的患病者都沒有完整接種猴痘疫苗

市衛生局上周公布，自今年年初以來，紐約市已有149人猴痘病毒檢測呈陽性，而在3月10日至4月6日不到一個月的期間內，新增病例數量就高達47例。據統計，猴痘疫情從2022年夏季達到高峰後，進入低發期，但從去年10月開始再度升高，平均每月新增36例，其中今年1月的單月增加數字達到51例。不過，感染猴痘的病患絕大多數症狀輕微，僅有極少數需要住院治療。

衛生局介紹，猴痘的症狀包括皮疹或潰瘍，以及與流感相似的發燒、頭痛和肌肉酸痛等。美國疾病防治中心(CDC)介紹，猴痘病毒分為兩個亞型，其中症狀較為嚴重的一型(Clade I)在美國沒有出現的報告，而二型(Clade II)患者的存活率高達99.9%，基本沒有生命危險。

根據統計，同性性行為和疫苗接種不完整與感染猴痘病毒呈高度相關性。市衛生局介紹，從去年10月至今年4月15日的總共256例確診病例中，有188人沒有完整接種過疫苗，達到73%。而在所有猴痘感染者中，有94%存在男性之間的同性性行為。衛生部門建議有潛在風險的人群接種兩劑JYNNEOS疫苗。

根據世界衛生組織最近發布的報告，從2022年1月1日至今年3月31日，全球共報告猴痘病例9萬5226例，死亡185例。在這場疫情中，美國有超過3萬1000人受到感染，死亡55人。

猴痘 疫苗 疫情

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