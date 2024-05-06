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無證客太多 紐約州發1.6萬驅逐令

記者高雲兒／紐約報導
從去年10月到今年3月底，居住在紐約州的無證客共收到1萬6533個司法驅逐令，僅次於德州的2萬4410個。(路透)
從去年10月到今年3月底，居住在紐約州的無證客共收到1萬6533個司法驅逐令，僅次於德州的2萬4410個。(路透)

自2022年以來，紐約市已經吸收了17萬5000名無證客，而根據一項非營利機構的調查，從去年10月到今年3月底，居住在紐約州的無證客共收到1萬6533個司法驅逐令，僅次於德州的2萬4410個。但專家表示，驅逐令並不代表實際離開的人數，因為很多人不會出庭。

根據雪城大學交易記錄訪問清算所(Transactional Records Access Clearinghouse)獲得的美國司法部數據，移民法官在2024財年的前六個月，向紐約市無證客發放了接近1萬1000個驅逐令，這些無證客主要集中在皇后區、布碌崙(布魯克林)和布朗士區。按照目前的速度，紐約市可能會在2024財年獲得總計2萬2000個驅逐令，相比2023財年發放的1萬4671個驅逐令，增加了近一半。

同一時期，長島蘇福克郡有1097名無證客被下令驅逐，在全州僅次於紐約市，納蘇郡(Nassau County)也有794名無證客被下達驅逐令。據悉，被下令驅逐的大多數移民來自厄瓜多爾、哥倫比亞和瓜地馬拉，年齡在44歲以下，且大多是男性。

該研究機構的數據顯示，驅逐令增加可能是因為案件太多，而原因是移民法庭案件從開始到結束平均需要兩年半的時間，積壓的案件也就更多。記錄顯示，以驅逐令結束的案件審理速度要快一些，大約需要1年9個月，而截至3月底，全國移民法庭正在審理的案件有350萬起。

相關專家認為，雖然相比往年，最近的驅逐令明顯增加，但這並不意味著移民真的離開美國，因為很多人根本不會出庭。曼哈頓移民研究中心執行主任C. Mario Russell表示，長島和紐約市的尋求庇護者希望自己的案子能在法庭上獲得審理，得到合法留在美國的機會。

移民 無證客 紐約市

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