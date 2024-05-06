倒車撞傷母女2人逃逸 警籲民眾提供線索

警方正通緝一名涉嫌肇事逃逸的駕駛人員。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林 )南區擁有不少華裔 居民的中木(Midwood)社區日前發生一起肇事逃逸車禍案件，一名年輕的母親帶著一對年幼的兒女過馬路時遭一輛汽車撞及，最終導致一大一小受傷，駕駛肇事後徑直逃離現場；管轄當地的市警61分局5日公布案情，呼籲知情民眾提供線索，協助警方早日逮捕肇事駕駛。

據警方提供的信息，該案件發生於4月28日下午4時左右，當時一名33歲的母親帶著兩名八歲的兒女，途經東16街交Quentin路一帶，在十字路口前正要過馬路；這時一輛沿著東16街向南行駛的黑色轎車相信未注意到母子三人，直接踩下油門倒車，結果將該名母親和女兒撞傷。

其中母親的背部和膝蓋被撞到紅腫，而女兒的傷勢最為嚴重，左手手臂骨折，另名兒子因反應較快而及時避開；出事後，肇事駕駛未下車查看情況，反而加速逃離現場，接報而來的警方和救護車之後將母女倆送往瑪摩利醫院接受治療，傷勢穩定，無性命危險。

這已不是該區今年首次傳出的交通事故，今年初一名89歲的老翁因踩錯油門，意外撞傷一名滑板車騎士、另一輛車的駕駛、以及一名路人，一夕之間造成多人重傷；兩個月前，一名13歲女童和12歲男童早上8時左右行走在路上時，雙雙遭另一道上的貨車司機撞及，幸未危及性命。

針對該車禍，警方一直在等待當事者自首，但多日仍未見其身影；警方5日公布案情，呼籲民眾若有任何線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。