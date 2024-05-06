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警二次突擊 貝瑞吉無照大麻店遭罰2.5萬

記者顏潔恩／紐約報導
3大道一家大麻店日前遭到執法取締。(取自紀思庭X平台帳號)
3大道一家大麻店日前遭到執法取締。(取自紀思庭X平台帳號)

紐約州檢舉非法大麻店經營的行動仍在持續中，布碌崙(布魯克林)貝瑞吉一家大麻店近期被突擊檢查，遭執法人員充公大批貨物，遭罰款超過2萬元；執法人員指出，類似取締行動將會一直在紐約市展開，呼籲違規業者趕緊申請合法執照，勿挑戰法律。

消息指出，該執法由紐約市警聯合警長辦公室(New York Sheriff)聯合行動，突擊檢查這家位於3大道交86街的「Gelato」大麻店，被執法人員發現無照經營，隨即被沒收大量的菸草貨品、大麻；店主也將面臨非法經營大麻店、非法銷售管制品的指控，遭罰款約2萬5000元。

執法人員透露，這並非該店首次遭到臨檢，去年也因相同的違規而遭到控罪，店主卻屢次不改，希望其他的大麻零售店商家以此為鑑。

貝瑞吉市議員紀思庭(Justin Brannan)則表示，紐約州已將大麻零售合法化，所有的銷售店面應受到管制，要營業就得申請合法的經營執照；他對州府和地方執法單位繼續在社區展開執法行動感到欣慰，同時警告違法業者不要挑戰法律權限，否則將面對刑事後果和高額罰款。

大麻 紐約市 紐約州

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