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收到OATH法院傳票置之不理 恐罰更重

記者顏潔恩／紐約報導
亞裔社區中心日前攜手紐約市行政審判和聽證辦公室在8大道舉行講座。(記者顏潔恩/攝影)
亞裔社區中心日前攜手紐約市行政審判和聽證辦公室在8大道舉行講座。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)亞裔社區中心日前攜手紐約市行政審判和聽證辦公室(OATH)在8大道舉行講座，向華裔民眾講解收到法院傳票之後的應對方法，強調為了避免得更高的懲罰，一定要對傳票作出回應。

OATH局長Asim Rehman的高級顧問阿瑪爾(Rachel Amar)、立法事務部的副局長卡斯泰利(John Castelli)為當日的主講人，卡斯泰利首先介紹OATH稱其為紐約市的中央獨立行政法院，並不隸屬於州法院系統，通常針對大家熟知的市清潔局、市樓宇局等市府機構發出的傳票舉行聽證會。

當民眾收到OATH傳票後，應檢查上面所標註的聽證會日期，若需重新安排則應到官網設置，接下來則是決定如何應對，包括承認和承擔罰款費用、糾正或和解，或在聽證時提出異議；若出席聽證會則應事先作準備，若當事人沒有代表，可通過電子郵件[email protected]、或致電(212) 436-0845獲得免費的一對一諮詢。

最後一步就是出席聽證會，可以電話聽證、現場聽證、在線、或郵寄的書面答覆等形式進行，若民眾在聽證會日期當天或之前沒作出回應，將被視作默認違規，恐會面臨更高的處分；他們強調，最重要的是對OATH傳票作出及時的回應，千萬不要置之不理，就回應方式來說，線上回覆會比郵寄更快，每個人則有一次改期聽證會的機會。

另外，OATH聽證官只會針對掌握的證據進行裁決，民眾選擇電話或現場聽證，對結果不會有任何改變；但他們鼓勵一定要作出回應，其中數據顯示，民眾參加聽證會後對OATH傳票的駁回率高達45%，因此不要覺得麻煩而不提出問題。

ACC創始人林寶珍(Sabrina Lin)表示，作為就業超過十多年的小商家、小業主，她以前收到OATH傳票時常感到手足無措，相信此類內容會幫助很多跟她一樣的人；今後還會和市府機構部門合作，為社區帶來更多重要信息，呼籲有興趣的民眾可以關注ACC。

遇到OATH傳票相關問題的民眾，也可前往布碌崙61街746號、或撥電(929) 306-4355、(929) 305-5204、或電郵至[email protected]，向ACC反映情況；欲了解OATH傳票應對方式，也可上網搜索https://shorturl.at/rzY29。

傳票 布碌崙 紐約市

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