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布碌崙俱樂部鬧事 警緝4華男

記者顏潔恩／紐約報導
於上月底在布碌崙一家華裔俱樂部，涉及攻擊林姓男子的四名華男。(市警提供)
於上月底在布碌崙一家華裔俱樂部，涉及攻擊林姓男子的四名華男。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園7大道一家華裔經營的俱樂部，上個月晚間發生一起攻擊案件，一名華男因故與另一群華男陷入口角紛爭，期間被對方圍毆、遭酒瓶砸頭，身受重傷被送往附近醫院搶救，無性命危險；管轄當地的市警72分局目前發布通緝令，表示至少有四名涉案男子仍在逃，呼籲知情民眾提供線索。

該案發生於4月27日晚9時25分，在位於7大道5311號的一間俱樂部內，據警方報告，當時裡面有多人正在用餐，一些人則在邊上打麻將或玩撲克牌；案發時，一名報住在當地的29歲林姓男子，與一群不相識的華男發生口角，隨後發生肢體衝突，林姓男子遭一群人圍攻，身體多處受傷。

過程中還有人舉起酒瓶和麥克風，朝他的頭部砸，導致他左邊眉毛處划傷，頭部也因重擊血流不止；攻擊林男的一行人事發後便逃出俱樂部。

現場目擊者報警後，72分局警員趕到現場展開調查，也通過監控錄像捕抓到嫌犯的體貌特徵；林姓男子則被送到信義會醫院(Lutheran Hospital)接受治療，無生命危險。

據警方初步調查，此案未涉及槍械暴力，也與搶劫案、仇恨犯罪無關，雙方發生爭執的原因仍在調查中，但他們此前並不相識；據匿名人士透露，涉案者是該俱樂部的常客，相信有不少人認識他們，呼籲知情民眾提供線索，警方將懸賞3500元給協助破案的民眾。

據警方公布的通緝圖，涉案的至少有四名華裔中年男子，呼籲民眾若有任何線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

華男 華裔 通緝

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