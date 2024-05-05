校園示威升級 紐大、新學院59人被捕

紐約市警3日早晨進入校園，在紐約大學及新學院兩所校園共逮捕59人。圖為紐約大學挺巴學生。(美聯社)

紐約市 大學挺巴學生的抗議浪潮仍在持續升溫狀態，繼哥倫比亞大學之後，紐約大學 (NYU)、帕森設計學院(Parsons School of Design)的紐約市新學院(The New School)也開始有示威者在校內紮營；據悉，紐約市警3日早晨獲准進入校園，在兩所校園共逮捕59人，其中十多人收到法院傳票 。

紐約大學、新學院位於曼哈頓格林威治村(Greenwich Village)的校園近期被親巴示威者占領，3日早晨紐約警方進入校園進行清場活動，兩所校園加起來共59人被捕，其中12人在收到法院傳票後已被釋放；兩所學校的負責人在個別聲明中均提到，已和學生們多輪談判，卻以失敗告終，才找來警方干預。

市警巡邏長切爾(John Chell)、市警副局長多特里(Kaz Daughtry)表示，兩所學校在2日晚上都已授權警方採取行動，在面對示威學生時，已多次給了他們離開的機會，剩下的選擇就是收到傳票、上庭通知單(desk appearance tickets)。

新學院的校長莎拉拉(Donna Shalala)在3日早上發布的一封信裡說道，之所以要求警方驅趕示威者，是因為他們作出超常舉動，開始封鎖校園內一間宿舍的通道；校方之前也展現誠意，第三次提出讓學生跟投資委員會(Investment Committee)的代表們會面，卻直接遭到拒絕。

為了這趟任務，紐約市警在前一晚舉行會議商討對策，隨後在3日早晨6時採取行動；當時新學院的大批學生在校園大堂內搭建帳篷營地，周遭放滿標語牌，看見身穿防護裝備的警方湧入時，嚇得一些抗議者不停尖叫，儘管如此，仍有固執學生接受採訪時表示，在訴求得到滿足以前絕不會妥協，將以行動逼迫學校從以色列種族隔離中獲利的公司和機構撤資。

紐約大學方面，學生們也霸占了建築物的外道走廊，據一名教授透露，當警方進入校園時，很多學生仍在營地裡睡覺；紐約大學表示，營地已變得愈來愈難維持，出於安全理由，必須對示威者進行驅趕。

日前哥倫比亞大學和紐約市立大學才有數百人因為挺巴抗議遭到警方逮捕；根據市警，被捕的282人中，有將近一半的人不屬於任何一間學校。