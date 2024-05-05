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佛光山浴佛禮 首登時報廣場

記者劉梓祁╱紐約報導
佛光山浴佛典禮，首次時報廣場舉行。(記者劉梓祁╱攝影)
佛光山浴佛典禮，首次時報廣場舉行。(記者劉梓祁╱攝影)

為慶祝佛誕並推行「三好理念」，佛光山紐約道場和國際佛光會紐約協會，4日在曼哈頓時報廣場(Times Square)舉行浴佛典禮，首次將此年度活動帶至國際知名地標處，且現場聚集有逾百名佛教徒及市民，透過浴佛儀式來表達對信仰的敬仰及傳達和平與慈悲的信息。

佛光會紐約協會會長陳澄慧表示，本次慶祝佛誕生日的活動，為歷來首次在世界著名地標舉辦，目的為慶祝「象徵淨化心靈和身體」的佛教，並推廣「做好事、說好話、存好心」的理念。她說，「此次活動不僅是一個宗教儀式，更是一個與社區共融、共享智慧的機會。」

活動過程中，代表佛光山的有霖法師與多位出家人領導參與者進行浴佛，並念誦經文以「令參與者體驗心靈的寧靜與淨化」。

同時到場的州參議員劉醇逸表示，在如今世界局勢動盪不安的時候，社會更需要推廣和平的信息與心靈的安寧，不僅有助於強化社區內的和諧，也為市民提供了從忙碌日常生活中抽身的機會。

同時到場的紐約州長霍楚(Kathy Hochul)辦公室亞裔事務主任馬肖恩(Shawn Ma)也說，這類活動對於加強紐約的多元文化交流和社區團結具有重要意義，且州政府一直致力於推廣包容和多元。同時到場的還有大紐約區僑界急難救助協會理事長王金智、紐約台灣商會會長林慶甫和藍海基金會執行長李艷翠等人。

佛光山浴佛典禮，首次時報廣場舉行。(記者劉梓祁╱攝影)
佛光山浴佛典禮，首次時報廣場舉行。(記者劉梓祁╱攝影)

亞裔 紐約州 曼哈頓

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